Онлайн-марафон образовательной Академии Пушкинского музея стартует 1 апреля в разделе «Пушкинский Intro» и продлится до конца месяца. После завершения курса слушатели смогут пройти итоговый тест для проверки полученных знаний. Все, кто успешно пройдет тест, набрав 80 и более баллов из 100 возможных, получат в подарок от ГМИИ им. Пушкина конспекты всех лекций.

Узнать подробности и зарегистрироваться на марафон можно на официальном сайте. Также у «Академии» есть свой чат в Telegram.

Напомним, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина запустил образовательную Академию в июле 2019 года. Помимо марафона, в рамках «Академии Пушкинского» есть еще три раздела — «Пушкинский Pro» для людей, имеющих базовые знания об истории искусства, «Пушкинский Kids» для детей и их родителей и «Пушкинский Youth».