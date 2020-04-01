Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина запускает второй сезон образовательной Академии с курсами об истории искусства. Проект «Академия Пушкинского». Марафон рассчитан на слушателей начального уровня подготовки и состоит из 10 видеолекций и итогового теста, пройдя который можно получить подарок — конспекты всех лекций.
Государственный музей имени Пушкина запускает второй сезон образовательной Академии с курсами об истории искусства
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Фото: pushkinmuseum.art
Онлайн-марафон образовательной Академии Пушкинского музея стартует 1 апреля в разделе «Пушкинский Intro» и продлится до конца месяца. После завершения курса слушатели смогут пройти итоговый тест для проверки полученных знаний. Все, кто успешно пройдет тест, набрав 80 и более баллов из 100 возможных, получат в подарок от ГМИИ им. Пушкина конспекты всех лекций.
Узнать подробности и зарегистрироваться на марафон можно на официальном сайте. Также у «Академии» есть свой чат в Telegram.
Напомним, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина запустил образовательную Академию в июле 2019 года. Помимо марафона, в рамках «Академии Пушкинского» есть еще три раздела — «Пушкинский Pro» для людей, имеющих базовые знания об истории искусства, «Пушкинский Kids» для детей и их родителей и «Пушкинский Youth».
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