Государственный Эрмитаж показал, как работает в условиях изоляции

Государственный Эрмитаж, как и многие музеи России, перешел на дистанционную работу. Так, 24 марта прошла онлайн-трансляция выставки современного корейского искусства «Романтика и усердие», в рамках которой кураторы Дмитрий Озерков и Анастасия Гарнова показали живопись, скульптуру, керамику, вышивку, видео-арт и фотографию от 16 молодых художников. Эрмитаж продолжает работу и за закрытыми дверями — посмотрите, как это устроено в условиях изоляции.
Пока прием посетителей приостановлен, сотрудники используют эту возможность, чтобы подготовить музей к возвращению публики. Важной частью будней сотрудников Эрмитажа стало проведение прямых трансляций Hermitage Online — в рамках проекта на сегодняшний день уже показали 19 онлайн-экскурсий, посмотрели которых более 4,5 миллионов человек.
Как рассказывают в Эрмитаже, одной из самых важных трансляций стала экскурсия на итальянском языке по парадным залам Зимнего дворца. «Мы хотим этими передачами, которые рассказывают о итальянском искусстве в Эрмитаже, выразить нашу солидарность с нашими итальянскими друзьями, со всеми итальянцами, которые, как и мы, борются сейчас с эпидемией», — поделился генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.
Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
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