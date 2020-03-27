Государственный Эрмитаж показал, как работает в условиях изоляции

Пока прием посетителей приостановлен, сотрудники используют эту возможность, чтобы подготовить музей к возвращению публики. Важной частью будней сотрудников Эрмитажа стало проведение прямых трансляций Hermitage Online — в рамках проекта на сегодняшний день уже показали 19 онлайн-экскурсий, посмотрели которых более 4,5 миллионов человек.

Как рассказывают в Эрмитаже, одной из самых важных трансляций стала экскурсия на итальянском языке по парадным залам Зимнего дворца. «Мы хотим этими передачами, которые рассказывают о итальянском искусстве в Эрмитаже, выразить нашу солидарность с нашими итальянскими друзьями, со всеми итальянцами, которые, как и мы, борются сейчас с эпидемией», — поделился генеральный директор музея Михаил Пиотровский.