«Кунсткамера» запускает онлайн-программу — с лекциями, фильмами и дистанционными экскурсиями

В 18:00 в субботу и воскресенье в социальных сетях Кунсткамеры будут появляться ссылки на этнографические фильмы, снятые сотрудниками МАЭ РАН. В середине недели обещают делиться ссылками на лекции ученых музея — этнографов, антропологов и археологов. В дополнение к этому планируется организовать и онлайн-лекторий.

Сотрудники Кунсткамеры планируют также записать для социальных сетей тематические видеоэкскурсии по отдельным залам и экспонатам музея, рассказывать о театре катхакали и самурайских костюмах, об истории первой российской обсерватории и создании Академии наук, костюме китайского генерала и личных вещах Петра Первого. По временным экспозициям также будут собраны тематические подборки — с отдельными экскурсиями от кураторов.

«Новые условия работы мы воспринимаем как вызов. Кунсткамера, конечно, самый старый музей в России, но отнюдь не устаревший! Мы вполне подготовлены для «виртуальной жизни». На сайте музея уже аккумулированы огромные пласты информации, которые в обычное время оставались недооцененными нашими посетителями. Еще важнее, что мы оказались готовы производить новый контент, чтобы оставаться на связи и оставаться в информационном пространстве. В последнее время многие размышляли о «цифровизации музеев», что ж, теперь сама жизнь диктует нам, что эти технологии пора не просто осваивать, но и активно внедрять. Такую «встряску» я бы даже назвал полезной», — говорит директор МАЭ РАН Алексей Головнев.

Следить за онлайн-программой можно на официальной странице в Instagram, YouTube, «ВКонтакте», Twitter и Facebook.