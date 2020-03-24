Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого запускает онлайн-программу «Говорит и показывает Кунсткамера». В социальных сетях выставочного пространства будут показывать этнографические фильмы, транслировать лекции от этнографов, антропологов и археологов, а также проводить дистанционные экскурсии.
«Кунсткамера» запускает онлайн-программу — с лекциями, фильмами и дистанционными экскурсиями
-
Зал Северной Америки с уникальными коллекциями, иллюстрирующими культуру, быт и традиции североамериканских индейцев. Все фотографии предоставлены пресс-службой музея
-
Зал Африки. Здесь представлены, например, уникальная бенинская бронза и предметы, привезенные Николаем Гумилевым из экспедиции в Эфиопию
-
Зал первых естественнонаучных коллекций. Здесь экспонируются знаменитые коллекции Фредерика Рюйша и Альберта Себы, а также личные вещи Петра Первого
В 18:00 в субботу и воскресенье в социальных сетях Кунсткамеры будут появляться ссылки на этнографические фильмы, снятые сотрудниками МАЭ РАН. В середине недели обещают делиться ссылками на лекции ученых музея — этнографов, антропологов и археологов. В дополнение к этому планируется организовать и онлайн-лекторий.
Сотрудники Кунсткамеры планируют также записать для социальных сетей тематические видеоэкскурсии по отдельным залам и экспонатам музея, рассказывать о театре катхакали и самурайских костюмах, об истории первой российской обсерватории и создании Академии наук, костюме китайского генерала и личных вещах Петра Первого. По временным экспозициям также будут собраны тематические подборки — с отдельными экскурсиями от кураторов.
«Новые условия работы мы воспринимаем как вызов. Кунсткамера, конечно, самый старый музей в России, но отнюдь не устаревший! Мы вполне подготовлены для «виртуальной жизни». На сайте музея уже аккумулированы огромные пласты информации, которые в обычное время оставались недооцененными нашими посетителями. Еще важнее, что мы оказались готовы производить новый контент, чтобы оставаться на связи и оставаться в информационном пространстве. В последнее время многие размышляли о «цифровизации музеев», что ж, теперь сама жизнь диктует нам, что эти технологии пора не просто осваивать, но и активно внедрять. Такую «встряску» я бы даже назвал полезной», — говорит директор МАЭ РАН Алексей Головнев.
Следить за онлайн-программой можно на официальной странице в Instagram, YouTube, «ВКонтакте», Twitter и Facebook.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж и «Гоголь-Центр». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.
Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.