Советский хай-тек, тайные сговоры, Горбачев и тетрис: зачем идти на выставку Make tetris great again

История изобретения тетриса – олицетворение выражения Сент-Экзюпери «все мы родом из детства». В 1956 году Алексею Пажитнову было 10 лет — никаких ПК в помине не было, а пионеры развлекали себя настолками. Из всех игр вроде футбола и хоккея, эрудита и других Алексей Пажитнов предпочитал головоломки, а точнее – пентамино. Ее суть — сложить в прямоугольник 12 фигур, каждая состоит из пяти частей и обозначает латинскую букву. К этому детскому игровому опыту Пажитнов вернется через много лет. Он закончит математическую школу, получит степень магистра по прикладной математике в Московском Авиационном институте, устроится в Вычислительный центр РАН. В его обязанности, конечно, не входило изобретение игр. Он работал над программами искусственного интеллекта и распознавания голоса – прообразом современного Siri. А по вечерам – предавался юношеским воспоминаниям и пытался перенести опыт игры в пентамино в виртуальное пространство.

Понятно, что MacBook’ов для работы сотрудники РАН не получали. Предел их мечтаний – «Электроника-60» – микроЭВМ, сменившая центральные компьютеры, которые занимали собой всю комнату. На «Электронике-60» и был изобретен тетрис. Пажитнов работал не один, а с Дмитрием Павловским, у которого тоже была страсть к игрописательству, а также чудо-подростком 16 лет, программистом Вадимом Герасимовым, помогавшим с проектами сотрудниками Вычислительного центра. Игру создали за 6 дней — это был электронный аналог той самой пентамино, только с меньшим количеством фигур. Но на компьютере все казалось слишком банальным: сложил фигурки в коробку и гуляй. Пажитнов понял, чего не хватает его проекту: он не вызывает зависимость, а должен. Пажитнов вытянул «коробку» по форме стакана и сделал так, чтобы каждая сложенная линия исчезала — вуаля, будущий гейм-бестселлер готов. Название произошло от греческого «тетра» — четверка, поскольку в каждой фигуре – четыре элемента, и слова «теннис» — любимая игра создателей.