Режиссеру Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Басманный суд Москвы 17 октября продлил домашний арест обвиняемому в мошенничестве режиссеру Кириллу Серебренникову сроком на 3 месяца, до 19 января 2018 года. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

На тот же срок суд продлил арест и главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой, и экс-гендиректору студии Юрию Итину. Гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского суд оставил до 19 января под стражей.

Серебренников просил суд отпустить его на пять дней для завершения съемочного процесса фильма «Лето» о Викторе Цое и разрешить ему посещать Большой театр для работы над балетом Нуреев. Судья отказал режиссеру. Также Серебренникову не увеличили время для прогулок.

Режиссер не признал свою вину, на заседании суда он назвал обвинения «абсолютным абсурдом». Свою вину признала только Нина Масляева. По мнению защиты Серебренникова, она оговорила и его, и себя. Следствие подозревает Кирилла Серебренникова в хищении 68 млн рублей, которые Минкульт выделил на проект о современном искусстве «Платформа». Серебренников свою вину отрицает, предъявленные ему обвинения он назвал абсурдом.

Показания против Серебренникова и других фигурантов дела дала бухгалтер Нина Масляева.

Ранее президент Владимир Путин впервые прокомментировал арест Серебренникова, заявив, что домашний арест режиссера не означает, что он в чем-то виноват.

Актер Олег Басилашвили написал письмо Кириллу Серебренникову, в котором назвал его арест «фантасмагорией» и отметил пользу «новых ощущений». Текст и фото записки опубликовала на Facebook дочь актера Ксения.

По материалам «ДП»