«Они отвлекают народ от повышения пенсионного возраста»: реакция соцсетей на приключения Кокорина и Мамаева

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев успели только за один день, 8 октября, поучаствовать сразу в трех громких инцидентах - по крайней мере, на данный момент пока известно о таком количестве происшествий с участием футболистов.

Как сообщали СМИ, спортсмены сначала сели в «Сапсан» из Петербурга в Москву. По сообщению блогера Данилы Поперечного, который находился в поезде вместе с ними, футболисты выпили весь алкоголь и разгромили целый вагон. Помимо этого Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой (когда выходили из стриптиз-клуба), который потребовал от них не пинать его машину, а затем заехали в кофейню, в которой устроили дебош и избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

В соцсетях спортсменов высмеяли, назвав национальным позором.