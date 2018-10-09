«Они отвлекают народ от повышения пенсионного возраста»: реакция соцсетей на приключения Кокорина и Мамаева
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев успели только за один день, 8 октября, поучаствовать сразу в трех громких инцидентах - по крайней мере, на данный момент пока известно о таком количестве происшествий с участием футболистов.
Как сообщали СМИ, спортсмены сначала сели в «Сапсан» из Петербурга в Москву. По сообщению блогера Данилы Поперечного, который находился в поезде вместе с ними, футболисты выпили весь алкоголь и разгромили целый вагон. Помимо этого Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой (когда выходили из стриптиз-клуба), который потребовал от них не пинать его машину, а затем заехали в кофейню, в которой устроили дебош и избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
В соцсетях спортсменов высмеяли, назвав национальным позором.
Кокорина и Мамаева даже сравнили с другой скандальной «парой» - предполагаемыми отравителями Скрипалей, а также с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, которые 7 октября устроили массовую драку на чемпионате по смешанным единоборствам UFC.
Напомним, московское МВД возбудило уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Избитый Кокориным чиновник будет добиваться утяжеления квалификации действий футболиста.
В СМИ также появилась информация, что «Зенит» может расторгнуть сотрудничество с Кокориным. Футболистов уже вызвали на допрос в полицию. Пока спортсмены значатся свидетелями в делах об избиении чиновника и водителя.
Когда сутки не был в интернете и не понимаешь, где Хабиб и Конор? Почему везде Мамаев с Кокориным? pic.twitter.com/bKyquBjzlR— Чемпионат (@championat) 9 октября 2018 г.
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