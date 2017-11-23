Лев Манович о революции в культуре в эпоху Instagram

Каким образом наши телефоны влияют на визуальную культуру фотографии? Это один из вопросов, которым мы занимаемся на протяжении последних пяти лет. Мы собрали 15-16 миллионов фото в Instagram и вот что обнаружили. Типичные снимки не фото звезд или кандидатов в президенты, а кадры обычных людей в бытовых ситуациях.

Обычные люди фотографируют сюжеты из своей жизни. В каком-то смысле это похоже на семейную фотографию 1960-70-х. Естественно, есть различия. Тогда фотография была довольно дорогой, поэтому культура диктовала людям, что и как им надо фотографировать. В основном, это были портреты семьи и родственников. Прослеживались и определенные композиции – например, человек в центре пейзажа.

В этом смысле ничего не изменилось. Конечно, набор тем расширился. Можно фотографировать чашки с кофе, свои ботинки, собачку но все равно есть какие-то конвенции. Люди чисто инстинктивно смотрят и имитируют то, что видели.

Я в своей книге «Instagram и современные изображения» пишу про стили фотографии. Первый – семейная фотография, где людям плевать на лайки. В этих снимках главное – содержание, которое интересно вашим знакомым, коллегам, родственникам. Конечно, сказать, что эти люди полностью отрицают эстетику, не совсем верно. Некоторые из этих фотографий более сконструированы, но с точки зрения профессионалов – это «плохая» фотография.

Что такое «хорошая» фотография? Эстетику «хорошей» фотографии от профессионалов можно видеть на всяких соревнованиях. Ее же они переносят на мобильный телефон. Это фотографии с разных фотосоревнований, которые проводят Sony или Nikon. Я это называю «порнуха». Просто люди купили дорогое оборудование, у них линзы стоят по 10 тысяч долларов, и вот они фотографируют пейзажи.

Мы, конечно, понимаем, что обычный телефон такого не сделает. Может, фотографам это нравится. Молодежи это кажется жуткой пошлостью. Все это выглядит неестественным, сконструированным, фейковым.