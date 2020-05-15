Кофе впервые стал популярнее чая в России

Он отметил, что потребление напитков, приготовленных из зернового, молотового и растворимого кофе, а также кофейных смесей в прошлом году достигло 180 тысяч тон. Чай же — без учета травяных смесей — уступил в весе на 40 тысяч тонн. В предыдущие два года в России напитки употребляли примерно в одинаковом колличестве — по 160 тысяч тонн.

Данные об импорте также подтверждают лидерство кофе. В прошлом году на территорию РФ завезли 413 тысяч тонн основных видов кофе без учета растворимого, а чая поставили на 100 тысяч тонн меньше. Главными импортерами стали Бразилия, Италия и Вьетнам. Чай же в основном привозили из Индии, Шри-Ланки и Кении.

Исследователи компании GfK, которая отслеживает покупки более 20 тысяч российских домохозяйств, однако, сообщила, кофе вот уже два года как является более популярным напитком у российских семей. Его в прошлом году купили более 110 тысяч тонн кофе, поставки чая же составили немногим больше 90 тонн.

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