Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов. Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила», — написала Пушкина в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что болезнь переносит бессимптомно, а изменения в легких по КТ «минимальны». По ее словам, «если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею». Она также выразила надежду на скорейшее выздоровление, чтобы продолжить работу над законом о профилактике домашнего насилия.

Ранее Оксана Пушкина поговорила о всплеске домашнего насилия на фоне самоизоляции и трудностях, вызванных этим, а также о ситуации с Региной Тодоренко и в целом о переменах в отношении к домашнему насилию с редакцией «Собаки.ru».

Напомним, вчера, 12 мая, стало известно, что коронавирусом заразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также его жена Татьяна Навка. 1 мая коронавирус диагностировали у министра строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова., а до этого, 6 мая стало известно, о диагностированном COVID-19 рассказала министр культуры России Ольга Любимова. 30 апреля, об аналогичном диагнозе сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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