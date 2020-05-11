Все организации Петербурга должны придерживаться стандарта безопасности, согласованного городскими властями. Работодатели теперь обязаны обеспечивать своих работников медицинскими масками, кожными антисептиками и дезинфицирующими средствами, сообщается в пресс-службе Смольного.
Петербургских работодателей обязали выдавать сотрудникам средства индивидуальной защиты
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Фото: Shutterstock
На сайте уточняется, что эти требования распространяются как на предприятия, которые откроются с 12 мая, так и на те, которые работали в условиях ограничений в апреле. «Стандарт безопасности содержит требования, предъявляемые к санитарному режиму и личной гигиене работников, порядку доступа на предприятие, организации питания, санитарной обработке помещений, обеспечению сотрудников средствами защиты и другие необходимые мероприятия», – говорится в сообщении.
Организации должны установить численность и перечень работников, работающих непосредственно на предприятии, а также переведённых на дистанционный режим. Перед началом рабочего дня сотрудникам будут измерять температуру и спрашивать о наличии симптомов ОРВИ. В случае, если температура повышенная или же есть другие явные признаки ОРВИ, человека должны отстранить от работы. При этом сотрудники сами должны сообщать о любых отклонениях в состоянии здоровья.
Кроме того, работодатели обязаны выдавать сотрудникам одноразовые маски, а также дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики и дезинфицирующие средства. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается. Если работникам приходится контактировать с посетителями, то их места должны быть оснащены устройствами, предохраняющими от прямой капельной инфекции.
Требования также касаются санитарной обработке помещений. Дезинфекция может проводиться собственными силами или привлеченными специализированными организациями. Обеззараживать нужно все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов.
«Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, дезинфицирующих аэрозолей. В течение рабочего дня должна быть организована обработка дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, входных групп, лифтов, оргтехники, комнат приема пищи, отдыха, санузлов», – уточняют в пресс-службе.
Также на предприятии должны работать согласно сменному графику, чтобы уменьшить скопление работников при входе и выходе, а еще соблюдать социальное дистанцирование в 1,5 метра.
Напомним, в Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса до конца мая. Как рассказала администрация города, это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Количество заразившихся растет, и власти города считают, что одна из причин этого – низкий уровень самоизоляции, который упал до 2,1 в последние дни.
С 12 мая жители города обязаны носить маски и перчатки на улице, в магазинах и транспорте. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф 4 тыс.рублей.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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