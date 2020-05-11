Петербургских работодателей обязали выдавать сотрудникам средства индивидуальной защиты

Кроме того, работодатели обязаны выдавать сотрудникам одноразовые маски, а также дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики и дезинфицирующие средства. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается. Если работникам приходится контактировать с посетителями, то их места должны быть оснащены устройствами, предохраняющими от прямой капельной инфекции.

Требования также касаются санитарной обработке помещений. Дезинфекция может проводиться собственными силами или привлеченными специализированными организациями. Обеззараживать нужно все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов.

«Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, дезинфицирующих аэрозолей. В течение рабочего дня должна быть организована обработка дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, входных групп, лифтов, оргтехники, комнат приема пищи, отдыха, санузлов», – уточняют в пресс-службе.

Также на предприятии должны работать согласно сменному графику, чтобы уменьшить скопление работников при входе и выходе, а еще соблюдать социальное дистанцирование в 1,5 метра.