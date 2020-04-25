В Сети появился «Список памяти» – с именами всех медработников, погибших во время эпидемии коронавируса

«Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода», —отметили создатели.