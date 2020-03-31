Ответы на главные вопросы о карантине в Петербурге и Ленобласти: можно ли ездить на дачу, бегать и нужна ли прописка

Кому запрещено выходить на улицу?

Людям 65 лет и старше. Губернатор Александр Беглов пообещал, что «социальные службы и волонтеры делают все, чтобы облегчить домашний режим». За соблюдение режима самоизоляции им полагается выплата 2 000 рублей, а также лекарства и медицинские изделия, которые они получают по рецептам врачей бесплатно.

При этом запрет не распространяется на тех работников предприятий, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, а также на работников здравоохранения.

Запрет действует до 14 апреля.

Также режим самоизоляции необходимо соблюдать людям с сахарным диабетом, астмой, острым лейкозом и другими заболеваниями. Полный список здесь.

Людям младше 65 можно выходить на улицу?

Лучше, конечно, не стоит, но формально гражданам моложе 65 только рекомендовано не покидать место проживания до 5 апреля.

Куда ходить можно?

В ближайший магазин, выносить мусор и выгуливать домашнее животное на расстоянии не более 100 метров от дома, проверить разрешенный радиус можно с помощью специальной карты. Также можно ездить на работу (если она не приостановлена) и обращаться за экстренной медицинской помощью, а также покидать квартиру в случае, если что-то угрожает вашей жизни или здоровью. Такси и доставка продолжают работать.

Будут ли наказывать за нарушение рекомендации?

Госдума утвердила штрафы для граждан до 40 тысяч рублей за нарушение карантина «при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Режим ЧС в стране не введен, так что наказания коснутся только тех, кто уже болен новым вирусом или недавно приехал из-за рубежа. Наказание для остальных граждан (в том числе старше 65, а также жителей Ленобласти) не подразумевается.

Нужно ли соблюдать дистанцию?

Да, необходимо соблюдать дистанцию до других людей 1,5 метра, в том числе в общественных местах. Исключение — транспорт и такси.