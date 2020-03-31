30 марта губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое вводит режим всеобщей самоизоляции, немного раньше строгий карантин объявили в Ленинградской области. «Собака.ru» разобралась, что можно, а что нельзя горожанам в этих реалиях.
Ответы на главные вопросы о карантине в Петербурге и Ленобласти: можно ли ездить на дачу, бегать и нужна ли прописка
Кому запрещено выходить на улицу?
Людям 65 лет и старше. Губернатор Александр Беглов пообещал, что «социальные службы и волонтеры делают все, чтобы облегчить домашний режим». За соблюдение режима самоизоляции им полагается выплата 2 000 рублей, а также лекарства и медицинские изделия, которые они получают по рецептам врачей бесплатно.
При этом запрет не распространяется на тех работников предприятий, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, а также на работников здравоохранения.
Запрет действует до 14 апреля.
Также режим самоизоляции необходимо соблюдать людям с сахарным диабетом, астмой, острым лейкозом и другими заболеваниями. Полный список здесь.
Людям младше 65 можно выходить на улицу?
Лучше, конечно, не стоит, но формально гражданам моложе 65 только рекомендовано не покидать место проживания до 5 апреля.
Куда ходить можно?
В ближайший магазин, выносить мусор и выгуливать домашнее животное на расстоянии не более 100 метров от дома, проверить разрешенный радиус можно с помощью специальной карты. Также можно ездить на работу (если она не приостановлена) и обращаться за экстренной медицинской помощью, а также покидать квартиру в случае, если что-то угрожает вашей жизни или здоровью. Такси и доставка продолжают работать.
Будут ли наказывать за нарушение рекомендации?
Госдума утвердила штрафы для граждан до 40 тысяч рублей за нарушение карантина «при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Режим ЧС в стране не введен, так что наказания коснутся только тех, кто уже болен новым вирусом или недавно приехал из-за рубежа. Наказание для остальных граждан (в том числе старше 65, а также жителей Ленобласти) не подразумевается.
Нужно ли соблюдать дистанцию?
Да, необходимо соблюдать дистанцию до других людей 1,5 метра, в том числе в общественных местах. Исключение — транспорт и такси.
Можно ли заниматься спортом на улице или бегать?
Бег и занятия спортом на улице не рекомендованы.
А если я не прописан там, где живу?
В Петербурге проблем с этим быть не должно: в документах указано, что человек должен находиться по месту пребывания, а не регистрации.
В Ленинградской области настаивают на том, что у человека будут проверять прописку. Вместо нее может подойти справка из ТСЖ или свидетельство о регистрации брака с человеком, официально проживающим в Ленобласти.
А если я приехал из-за границы или контактировал с заразившимся?
Все пересекшие границу, а также контактировавшие напрямую с заразившимся обязаны самоизолироваться ближайшие 14 дней. За тем, соблюдают ли они предписанный режим, будет следить полиция. Замначальника МВД Дмитрий Баранов рассказал, что для этого будут использованы 43 тысячи камер на улицах города, системы видеонаблюдения ТСЖ и коммерческих предприятий, «способы контроля местоположения по мобильной связи, геопозиционированию, отслеживание работы в интернет-пространстве, например, электронные платежи». Он добавил, что у полиции «развязаны руки», потому что нарушители режима самоизоляции «несут угрозу жизни других людей».
Какие меры введены в Ленобласти?
Жителям районов Ленобласти можно перемещаться только в границах муниципального района или городского округа, в котором они прописаны. В случае, если человек работает на этой территории и на его работу распространяются исключения в указе президента, помимо паспорта при выходе из дома, ему нужно будет иметь справку с работы.
Область разбита на 220 квадратов, которые будут контролироваться с помощью ГИБДД, Росгвардии и народных дружин. Кронштадт, Мурино, Янино, Энколово, деревня Глинка и Кингисепп закрыты на въезд и выезд: в город могут попасть только жители или люди по спецпропускам.
Вход в леса запрещен для всех, кроме лесничих и пожарных.
Могу ли я уехать из Петербурга в Ленобласть?
Губернатор области объяснил, что для этого нужно иметь документ, обосновывающий необходимость попадания в тот или иной район: подойдет книжка садовода, копия свидетельства о собственности на участок, книжка о членстве в дачном некоммерческом партнерстве. Также аргумент — справка с места работы. Если таких документов нет, то в область попасть не получится.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.