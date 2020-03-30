Правительство утвердило размер штрафов за нарушение карантина

С 30 марта в России началась нерабочая неделя, ввести которую поручил президент Владимир Путин. Для того, чтобы сократить скорость распространения коронавируса в стране, правительство вводит дополнительные меры — в частности, на всеобщий карантин закрыта Москва и Подмосковье, недоступны торговые центры и развлекательные учреждения, кафе и рестораны доступны на вынос и доставку, а также утверждены штрафы за нарушение карантинных мер.

В случае, если россиянин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения коронавируса, ему грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Если нарушение совершило должностное лицо, штраф составит от 50 до 150 тысяч, если юридическое — от 200 до 500 тысяч рублей. В случае, если нарушение карантинных мер привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, размер штрафа составит до 300 тысяч рублей для граждан, до 1 миллиона рублей — для юридических лиц.

«Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее [нерабочую неделю] дома, в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространять этот опасный вирус и заражать им других. Сейчас наша основная задача — работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — заявил Мишустин.