Правительство России одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за нарушение карантина по коронавирусу в стране. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
Правительство утвердило размер штрафов за нарушение карантина
-
Фото: Shutterstock.com
С 30 марта в России началась нерабочая неделя, ввести которую поручил президент Владимир Путин. Для того, чтобы сократить скорость распространения коронавируса в стране, правительство вводит дополнительные меры — в частности, на всеобщий карантин закрыта Москва и Подмосковье, недоступны торговые центры и развлекательные учреждения, кафе и рестораны доступны на вынос и доставку, а также утверждены штрафы за нарушение карантинных мер.
В случае, если россиянин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения коронавируса, ему грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Если нарушение совершило должностное лицо, штраф составит от 50 до 150 тысяч, если юридическое — от 200 до 500 тысяч рублей. В случае, если нарушение карантинных мер привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, размер штрафа составит до 300 тысяч рублей для граждан, до 1 миллиона рублей — для юридических лиц.
«Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее [нерабочую неделю] дома, в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространять этот опасный вирус и заражать им других. Сейчас наша основная задача — работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — заявил Мишустин.
25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.
С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы — ввести их поручил президент Владимир Путин — в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. В свою очередь власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию.
По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1534. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.