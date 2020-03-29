Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил верующих россиян не посещать храмы во время распространения коронавируса, пишут РИА Новости.
Патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов из-за коронавируса
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Фото: Shutterstock
«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», – отметил патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя. По его словам, пример Марии Египетской доказывает, что и без посещения храма можно спастись.
Патриарх Кирилл также признал, что существует «очень большая угроза эпидемии и даже пандемии страшного вируса» и для России. Он добавил, что россияне еще не понимают, что происходит в Италии и других странах, в которых сейчас наибольшее число жертв от коронавируса.
«Церковь призывает... принять на себя обязательство строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями России... Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», – подытожил он.
Напомним, патриарх Кирилл утвердил специальную молитву от коронавируса, а также правила профилактики коронавируса во время церковных служб.
По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1534. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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