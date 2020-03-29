Патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов из-за коронавируса

«Церковь призывает... принять на себя обязательство строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями России... Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», – подытожил он.