В пятницу, 27 марта, журналист и телеведущий Владимир Познер на своем YouTube-канале призвал россиян самоизолироваться во время нерабочей недели. «Собака.ru» публикует полный текст обращения.
Владимир Познер: «Я боюсь, что выходная неделя будет воспринята как сигнал гулять»
«У меня такая работа, что раз в неделю приходится ехать в студию «Останкино», чтобы выдать программу. А так я сижу дома, потому что понимаю – ситуация непростая. Я записываю это видео, поскольку боюсь, что выходная неделя, объявленная Путиным, будет воспринята как сигнал гулять. Я бы вас очень попросил этого не делать.
Я опасаюсь того, что очень многие не отдают себе отчета в том, насколько происходящее сейчас серьезно. Насколько это угрожает, совершенно реально, вашей жизни и жизни ваших близких. В конце концов, побывать дома – неплохо. Можно многое сделать из того, что раньше вы не делали, потому что было некогда. Можно разобрать свои завалы – я думаю, у каждого они есть. Можно почитать для разнообразия, можно вместе смотреть интересные сериалы и почувствовать свой дом.
И вместе с тем, не только беречь себя, но и беречь других. Вы подумайте о том, насколько это важно. И когда мы выйдем из этой ситуации, — а мы, конечно, выйдем, — можно будет вспомнить, что мы вышли из нее благодаря мне; благодаря тому, что я вел себя ответственно, по-умному, а не как беспечный, мало что понимающий человек. Таков мой вам совет. И главным образом, будьте здоровы».
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.
С 28 марта закрыться на неделю должны кафе, рестораны и другие заведения общепита. Кроме того, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта.
По состоянию на 28 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1264. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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