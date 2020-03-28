Владимир Познер: «Я боюсь, что выходная неделя будет воспринята как сигнал гулять»

«У меня такая работа, что раз в неделю приходится ехать в студию «Останкино», чтобы выдать программу. А так я сижу дома, потому что понимаю – ситуация непростая. Я записываю это видео, поскольку боюсь, что выходная неделя, объявленная Путиным, будет воспринята как сигнал гулять. Я бы вас очень попросил этого не делать.

Я опасаюсь того, что очень многие не отдают себе отчета в том, насколько происходящее сейчас серьезно. Насколько это угрожает, совершенно реально, вашей жизни и жизни ваших близких. В конце концов, побывать дома – неплохо. Можно многое сделать из того, что раньше вы не делали, потому что было некогда. Можно разобрать свои завалы – я думаю, у каждого они есть. Можно почитать для разнообразия, можно вместе смотреть интересные сериалы и почувствовать свой дом.

И вместе с тем, не только беречь себя, но и беречь других. Вы подумайте о том, насколько это важно. И когда мы выйдем из этой ситуации, — а мы, конечно, выйдем, — можно будет вспомнить, что мы вышли из нее благодаря мне; благодаря тому, что я вел себя ответственно, по-умному, а не как беспечный, мало что понимающий человек. Таков мой вам совет. И главным образом, будьте здоровы».