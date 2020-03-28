В Петербурге ведутся поиски сбежавшего из пансионата «Заря» мужчины, который находился на принудительном карантине из-за нарушения условий изоляции.
Из карантинной зоны пансионата «Заря» сбежал постоялец, у которого через два дня день рождения
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Фото: Shutterstock
По данным «Фонтанки», накануне вечером замдиректора пансионата в Репино Борис Колодин сообщил в полицию о побеге постояльца. 32-летний петербуржец Георгий прибыл в Россию 21 марта из Швейцарии. В аэропорту его призвали самоизолироваться на две недели, однако Георгий выходил из своей квартиры в Восковом переулке. В связи с этим 26 марта по постановлению петербургского Роспотребнадзора его принудительно отправили в «Зарю» на карантин.
Около девяти вечера 27 марта Георгий вылез из своего номера через окно, спустился на землю и перелез через забор. О бегстве Георгия уже знают все наряды полиции и Роспотребнадзор, у его квартиры ведется наблюдение. Примечательно, что у мужчины день рождения через два дня.
Добавим, что с 26 марта в пансионат «Заря» отправляют принудительно петербуржцев, которые нарушили режим добровольной изоляции.
В ночь с 27 на 28 марта в Петербурге сотрудники ОМОНа устроили противовирусный рейды по барам, которые должны были закрыться. Очевидцы отмечают, что заметили машину правоохранителей на Думской улице — пожалуй, одной из самых шумных на карте Петербурге.
Помимо баров с 28 марта закрыться на неделю должны также кафе, рестораны и другие заведения общепита. С 28 марта, когда в России начнутся внеплановые каникулы — ввести их поручил президент Владимир Путин — в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта.
25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.
По состоянию на 27 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1264. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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