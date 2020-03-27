Самоизоляция — важная мера во время пандемии. Однако серьезная проблема в необходимости все время сидеть дома — невозможность заводить новые знакомства. Чтобы ее решить, основатели проекта Friendzone.bot создали чат-бота в Telegram @StayHomePartyBot для «домашней онлайн-вечеринки» на время карантина. Команда проекта рассказала «Собака.ru», как это работает и зачем нужно.
Как искать новых друзей, не нарушая режим самоизоляции? Объясняют создатели бота для социализации в карантине
Три года мы делаем социальную игру FriendZone: телеграм-бот помогает развивать soft skills и находить новых друзей. Мы научились подбирать собеседников по интересам и исследуем поведение участников в игре, чтобы в будущем метчить еще точнее. Знаем, как социализировать людей на расстоянии и делать беседы новых знакомых содержательными.
Начался карантин, все больше людей самоизолируется. Компании переводят сотрудников на удаленку, мероприятия отменяются. Потусить с коллегами на кофе-брейке или познакомиться с интересными ребятами на офлайновой лекции теперь практически невозможно. Но человеку нужен человек — тем более в такое непростое время. Мы поняли, что можем помочь людям продолжать социализироваться, не выходя их дома.
Ограничения — не повод переставать знакомиться и общаться. Гарвардское лонгитюдное исследование, длящееся уже более 80 лет, показало, что близкие отношения с людьми влияют на продолжительность жизни и счастье сильнее, чем положение в обществе, интеллект и даже гены.
Общаться с привычными людьми — круто, но новых знакомств тоже хочется. Лучший способ связи в самоизоляции на сегодня — видеозвонки. Сейчас все активности — концерты, вечеринки, бары, обучения — переезжают в этот формат. Мы сделали телеграм-бота, который подбирает видеособеседников по интересам и симптомам.
@StayHomePartyBot спросит о самочувствии, роде занятий и уточнит, чем тебе хочется заняться в ближайшее время с новым человеком по видеосвязи: вместе перекусить или выпить кофе, устроить онлайн-коворкинг, обсудить карантин или импровизировать по ходу дела. Алгоритм на основе ответов подберет напарника или напарницу для онлайн-общения, выдаст подсказку, как пообщаться в выбранном формате, предложит вопросы для обсуждения. Остается только договориться о времени и созвониться. За эту неделю нас часто спрашивали: «Это чат-рулет через Telegram?» Нет. Мы подбираем неслучайных собеседников, учитывая особенности и запрос.
Мы сами работаем удаленно уже три недели и шутим, что сделали бота в сэкономленное на дороге до офиса время. Если смотреть на происходящее как на возможность переосмыслить привычные вещи и сценарии поведения, начинаешь понимать всю важность момента.
Тем не менее, ситуация, конечно, очень серьезная. Один из фаундеров нашей компании Дима всерьез занялся изучением темы коронавируса и резюмировал результаты в посте на Facebook. Они с единомышленниками создали телеграм-канал «Рационально о коронавирусе», где делятся мнениями ученых о пандемии, чтобы каждый мог составить свое представление о происходящем, опираясь на факты.
Погружение в тему помогло нам осознать, что самоизоляция — это жизненно важная мера. Появился еще больший стимул показать, что сидеть дома — это не страшно, и сделать продукт, который поможет социализироваться во время карантина.
Важно делиться проверенной информацией, поэтому на сайте stayhomeparty.club появился раздел с ответами на вопросы о коронавирусе, ссылками на исследования и социальные активности, которые сейчас проходят и куда можно вписаться, чтобы повлиять на ситуацию.
Мы стартовали на этой неделе. В @StayHomePartyBot зашли уже 1200 человек. Бот еще учится быть умным. Базовые штуки типа опросов и подбора напарников он уже делает уверенно. Но мы постоянно дорабатываем сценарий на основе фидбека пользователей.
Несмотря на то, что пока не всегда все проходит идеально, мы уже видим положительные отзывы вроде таких:
«Сразу списались. Чтобы уточнить удобно ли, интересно ли ей связаться со мной. Она подтвердила согласие. Т.к. я был немного занят в тот момент, то написал, что удобно будет позже связаться. И мы созвонились вечером в телеге. Общались про музыку, сложности и радости в жизни, про коронавирус и отношение к нему. Пообщались здорово».
«Бот космический, моментально нашел, с кем два часа проговорить на периферии моего круга общения, но с интересной историей».
Теперь мы планируем запустить в соцсетях челлендж, который поможет показать, что общение на расстоянии тоже может быть веселым и увлекательным. А также выпустить бота для онлайн-нетворкинга внутри команд, которые стали работать удаленно.
Год назад нам частенько говорили: «Зачем нужен сервис для поиска друзей?» Сейчас мы понимаем, что очень вовремя занялись этой темой, и надеемся принести много пользы в построении нового способа коммуникации.
Текст: Валя Березина
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