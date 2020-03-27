Как искать новых друзей, не нарушая режим самоизоляции? Объясняют создатели бота для социализации в карантине

Три года мы делаем социальную игру FriendZone: телеграм-бот помогает развивать soft skills и находить новых друзей. Мы научились подбирать собеседников по интересам и исследуем поведение участников в игре, чтобы в будущем метчить еще точнее. Знаем, как социализировать людей на расстоянии и делать беседы новых знакомых содержательными.

Начался карантин, все больше людей самоизолируется. Компании переводят сотрудников на удаленку, мероприятия отменяются. Потусить с коллегами на кофе-брейке или познакомиться с интересными ребятами на офлайновой лекции теперь практически невозможно. Но человеку нужен человек — тем более в такое непростое время. Мы поняли, что можем помочь людям продолжать социализироваться, не выходя их дома.

Ограничения — не повод переставать знакомиться и общаться. Гарвардское лонгитюдное исследование, длящееся уже более 80 лет, показало, что близкие отношения с людьми влияют на продолжительность жизни и счастье сильнее, чем положение в обществе, интеллект и даже гены.

Общаться с привычными людьми — круто, но новых знакомств тоже хочется. Лучший способ связи в самоизоляции на сегодня — видеозвонки. Сейчас все активности — концерты, вечеринки, бары, обучения — переезжают в этот формат. Мы сделали телеграм-бота, который подбирает видеособеседников по интересам и симптомам.