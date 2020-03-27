Мишустин поручил временно закрыть все курорты и общепит в России

Согласно тексту постановления, с 28 марта по 5 апреля властям всех 85 регионов России поручено приостановить деятельность организаций общественного питания. Исключение — дистанционная торговля. Органы исполнительной власти субъектов России также должны гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Кроме того, с 28 марта по 1 июня федеральные государственные органы, у которых есть подведомственные санатории, пансионаты, дома отдыха, детские лагеря и гостиницы, а также Управделами президента, Фонд социального страхования, органы исполнительной власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях с 28 марта до 1 июня. До 1 июня также рекомендована приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.

По состоянию на 27 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.