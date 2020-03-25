Всероссийское голосование по поправкам к Конституции, запланированное на 22 апреля, будет перенесено на неопределенный срок.

Следующая неделя в России, которая начнется с 30 марта, будет нерабочей. При этом заработную плату сохранят.

Все пособия и льготы будут продлеваться в течение следующих 6 месяцев автоматически — без предоставления справок.

Выплаты 75 и 50 тысяч рублей ветеранам и труженикам тыла будут проведены до майских праздников — уже в апреле.

С начала апреля в течение 3 месяцев всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут дополнительно начислять по 5 тысяч ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.

Устанавливается норма выплаты больничного — не менее одного МРОТ в месяц до конца года, а также пособие увеличивается пособие по безработице — оно составит 12 130 рублей.

Тем гражданам, чей месячный доход сократился более чем на 30%, России выдадут «каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам. Такая же возможность предоставится индивидуальным предпринимателям.

С 30 до 15% снизить размер страховых взновов для предприятий, чтобы подержать уровень доходов населения.

Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие в овшоры, будут облагаться «адекватным налогом».

Для граждан, чей общий объем вкладов превышает 1 миллион, налог на процентный доход составит 13%.