Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Рассказываем о главных заявлениях.
«Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось»: Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса
-
Gevorg Ghazaryan / Shutterstock.com
Всероссийское голосование по поправкам к Конституции, запланированное на 22 апреля, будет перенесено на неопределенный срок.
Следующая неделя в России, которая начнется с 30 марта, будет нерабочей. При этом заработную плату сохранят.
Все пособия и льготы будут продлеваться в течение следующих 6 месяцев автоматически — без предоставления справок.
Выплаты 75 и 50 тысяч рублей ветеранам и труженикам тыла будут проведены до майских праздников — уже в апреле.
С начала апреля в течение 3 месяцев всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут дополнительно начислять по 5 тысяч ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.
Устанавливается норма выплаты больничного — не менее одного МРОТ в месяц до конца года, а также пособие увеличивается пособие по безработице — оно составит 12 130 рублей.
Тем гражданам, чей месячный доход сократился более чем на 30%, России выдадут «каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам. Такая же возможность предоставится индивидуальным предпринимателям.
С 30 до 15% снизить размер страховых взновов для предприятий, чтобы подержать уровень доходов населения.
Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие в овшоры, будут облагаться «адекватным налогом».
Для граждан, чей общий объем вкладов превышает 1 миллион, налог на процентный доход составит 13%.
По состоянию на 25 марта, число случаев случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 658. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.