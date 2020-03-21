В Петербурге лишь 3% горожан перевелись на удаленный режим работы. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».
Статистика дня: 85% петербуржцев продолжают ходить на работу во время распространения коронавируса
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Фото: Shutterstock
Большинство опрошенных, а именно 85%, продолжает ходить на работу. Отметим, что 5% рассказали, что в их компании переход на «удалёнку» носит рекомендательный характер. А 7% респондентов заявили, что в их компании дистанционно работать могут только некоторые департаменты и отделы.
Как отмечает директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, многие крупные компании уже давно переводят своих сотрудников на удаленный режим работы. По ее словам, в условиях пандемии коронавируса это действие показывает готовность работодателя позаботиться о здоровье своих работников.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса Covid-2019, которую создает правительственное Федеральное медико-биологическое агентство. Препарат будет доступен через 11 месяцев.
Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Планируется, что разработка завершится уже в третьем квартале 2020 года — у доклиническим исследованиям на животных приступят уже этой осенью. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Разработки будут вестись на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.
Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.
По состоянию на 20 марта, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 253. Таким образом за сутки — 54 новых зараженных. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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