Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России

Согласно документу, руководителям федеральных музеев и выставочных пространств, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также кинотеатров и учреждений, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, необходимо приостановить допуск посетителей и функционирование. Аналогичные меры рекомендовано принять властям всех регионов России.

В Петербурге уже отменены все мероприятия численностью более 1000 человек. Какие-то площадки ограничивают посещаемость, какие-то — закрывают двери и переносят даже небольшие события. «Собака.ru» собрала все, что известно об изменении режима работы музеев, театров и общественных пространств, переносе и отмене концертов и вечеринок.

По состоянию на 17:00 17 марта, число случаев случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 114 — 10 из них произошли уже на территории РФ. В России приостановлено оформление виз. В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.