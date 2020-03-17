Россия приостановила оформление виз

Вводимые ограничения не будут действовать в отношении иностранных дипломатов, представителей международных организаций, а также членов их семей указанных лиц, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов и других видов транспорта. Также визы продолжат оформлять частным лицам, которым необходимо приехать в Россию в связи со смертью близкого родственника, а также тем, кто следует через страну транзитом.

Согласно распоряжению правительства, с 18 марта по 1 мая 2020 года иностранцы и лица без гражданства, в том числе прибывающие из Белоруссии, не смогут въехать на территорию России.

По состоянию на 17:00 17 марта, число случаев случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 114 — 10 из них произошли уже на территории РФ. В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.