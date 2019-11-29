Инструкция: что делать, если ваши интимные фотографии попали в cеть? Объясняют психолог и юрист

Диана Рамазанова, юристка Кризисного центра для женщин: «Как показывает практика, шантаж интимными фотографиями и их дальнейшая публикация в сети – обычно следствие сталкинга. Часто жертву до этого преследуют, а публикация становится следствием того, что девушка попыталась разорвать отношения.

В первую очередь нужно понять, соответствует ли публикация действительности. Если материал, говоря простым языком, «сфабрикован», то его распространение будет считаться клеветой и попадать под действие статьи 128.1 УК РФ. Чтобы привлечь лицо к ответственности, нужно написать заявление в полицию и сообщить о клевете, а также обязательно указать, что его действия подрывают вашу репутацию в глазах окружающих.

Но даже если это ваши фотографии, данные действия нарушают сразу несколько статей Уголовного кодекса: нарушение неприкосновенности личной жизни, а именно незаконное собрание или распространение сведений о частной жизни, составляющих его личную или семейную тайну (ст. 137 УК РФ), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и сообщений (ст. 138 УК РФ). И тут следует отметить, что перечисленные статьи касаются не только личных фотографий, но скриншотов переписки, а также раскрытия любой информации, которая была доверена обвиняемому.

Если материалы имеют интимный характер, то их распространение – это оборот порнографических материалов. На деле эта статья редко распространяется на данное деяние, но вполне может быть рычагом, если человек еще только угрожает вам публикацией. Кроме того, вы имеете полное право обратиться с заявлением о привлечении по данной статье, полиция обязана его принять и вызвать подозреваемого для объяснений. Это может повлиять на него морально, навредить при приеме на работу в компанию с дотошной службой безопасности.