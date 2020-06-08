«Нет, неправда. Дело в том, что она [жара] почти никак не влияет. Я не думаю, что будет сильное влияние. Посмотрите, что происходит в Бразилии: сильного влияния [жары и солнца на коронавирус] не будет», — заявил «Интерфаксу» Зверев. При этом, как уточнил академик, ультрафиолетовое излучение действительно разрушительно влияет на вирус. Однако это больше относится к выживанию SARS-CoV-2 на поверхностях — что практически не относится к нахождению на улице.

«На каких поверхностях вирус? Что, у нас на улице валяется этот вирус? Не валяется он там. И все это сильно преувеличено. Да, вирус быстрее погибает. Но если люди соблюдают социальную дистанцию, то они не заражаются ни так, ни так. То есть вряд ли. В метро — да, при скоплении людей возможно заражение, если попадается инфицированный человек. Но на улице — нет. Человек на улице этот вирус, в общем, не получает, только при близком контакте», — добавил Зверев.

Напомним, ранее руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто сообщил, что больше половины петербуржцев с диагностированным COVID-19 лечатся дома. Тогда он также говорил о теплой погоде, которая способна повлиять на статистику заболеваемости коронавирусом — но в контексте сезонных ОРВИ. «Погоду хотелось бы теплее чуть-чуть. Многие болеют ведь и сезонными ОРВИ, потому что холодно. От погоды многое зависит. Как станет теплее, выглянет солнце, ситуация улучшится. Мы подходим к плато, но еще, я думаю, не подошли», — отметил он

Число заболевших коронавирусом в России превысило 470 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 26 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.