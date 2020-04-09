В 2020 году ОГЭ будут сдавать только по очным предметам

Ранее Министерство просвещения РФ обязало регионы провести очные ОГЭ по двум обязательным предметам.

«Рекомендация ушла в регионы по поводу того, что выборных предметов в этом году не будет. Надо понимать, что у нас ОГЭ, экзамен в девятых классах, сдает в два раза больше выпускников, чем тех, кто сдает Единый государственный экзамен. Это более массовый экзамен», — отметил Музаев.

Отмену ЕГЭ для выпускников старших классов власти на данный момент не рассматривают, однако предполагают, что сроки его проведения могут корректироваться. Переводить сдачу экзамена в онлайн-формат также не представляется возможным, так как, по словам Музаева, система к этому не готова.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения Российской Федерации перенесло сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ из-за пандемии коронавируса — они начнутся с 8 июня. ОГЭ планируют провести 9 июня.

По состоянию на 9 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 10 131. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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