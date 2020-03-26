Университеты России уйдут на каникулы с 28 марта

С 23 марта все школы России уйдут также ушли на каникулы из-за распространения коронавируса. Также правительство перенесло сроки сдачи досрочного ЕГЭ — он будет проведен в период основных экзаменов. С 30 марта школы Петербурга будут переведены на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение подписал 24 марта губернатор города Александр Беглов.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.

По состоянию на 25 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 658. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.