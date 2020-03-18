Все школы России уйдут на каникулы из-за распространения коронавируса

«С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы», — заявил Кравцов. Операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам, которые помогут в дистанционном обучении детей.

Несмотря на вынужденные каникулы, школы не будут закрыты полностью — отмечается, что с ограничениями будут работать начальные классы. «Если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу», — добавил Кравцов.

По состоянию на 17:00 17 марта, число случаев случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 114 — 10 из них произошли уже на территории РФ. В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России. В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.