Как в Петербурге создали PROMT — первый электронный переводчик в стране, с которым работают NASA, PayPal и МКС

У вас тогда были конкуренты?

Да, рынок был молодой, но с большим количеством игроков. В начале 1990-х было еще две-три программы для перевода, не меньше пяти электронных словарей. И это касается не только нас: например, было много бухгалтерских программ, а сейчас мы все знаем прежде всего «1С» — большинство фирм не пережили кризиса 1998 года. Я считаю, что конкуренция — колоссальная штука, она помогает быть в тонусе.

А что помогло преодолеть кризис вам?

Не последнюю роль сыграл небольшой конфликт с компанией Epson. Наша программа на тот момент называлась не PROMT, а Stylus. А Epson в середине 1990-х выпустила принтер с таким названием, и, несмотря на то что в России мы с ними очень дружили, после нашего выхода на немецкий рынок их представительство в Германии возмутилось: «Какой еще Stylus? Stylus — это мы!» У меня была знакомая, замечательный американский адвокат, она очень грамотно провела переговоры. Мы на тот момент уже продавали свои программы в Штатах, а там действует правило: если продукт уже вышел на рынок, даже без фиксирования торговой марки, то он имеет приоритет для ее регистрации. Получается, мы могли оспорить у Epson название в Штатах, но решили все мирно. Мы сказали: «Хорошо, мы поменяем название, но вы должны нам это компенсировать», — и заключили в 1998 году контракт на очень выгодных условиях. Эти деньги нам и помогли преодолеть кризис. А название мы вернули на исходное PROMT. Это аббревиатура от PROject Machine Translation.