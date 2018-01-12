Коринна Претро: «От голода я перестала ходить, зато заговорила»

Сколько лет тебе было, когда началась блокада?

Я родилась в день объявления Финской войны – 30 ноября 1939 года. В городе по этому случаю было затемнение, и мама, Зоя Петровна Предтеченская, в роддоме просила няньку: «Не перепутайте мою девочку!», – а та ей: «Как же перепутать, родилось двадцать шесть мальчиков и одна девочка!» Есть такая примета, что мальчики рождаются к войне. И за Финской началась Великая Отечественная. К этому времени мне было полтора года, как твоей дочке Мирославе сейчас. А папе моему, инженеру Герману Александровичу Претро, было, почти как тебе, двадцать восемь. И он воевал на Ленинградском фронте.

Добровольцем пошел?

Нет, его еще в Финскую взяли – так и оставили в армии. Из нашей семьи защищали город папа, дядя Сима, дядя Сережа, потом еще мой брат Вадим – и никто не погиб. В Ленинграде я осталась с мамой, бабушкой и братом, которому было шестнадцать. Я блокаду не помню – и это к лучшему. Все, что происходило, знаю со слов мамы. Когда она подала заявление на эвакуацию, начальник стукнул кулаком по столу и сказал, что все должны работать. Это на автоматно-штамповочном заводе, который производил фурнитуру для сумочек – представляешь? Такую ерунду! Мама была смелая – написала руководителю города Жданову, но куда пришло ее письмо? Обратно на завод, на усмотрение директора. Днем она трудилась на заводе, а ночью рыла противотанковые рвы в Пулково. В середине августа немец подошел так близко, что ее уволили. Она вновь подала заявление на эвакуацию, купила билеты, но кольцо сомкнулось – уехать мы не успели.

Мама у меня была красивая, но в некотором роде легкомысленная – на последние деньги купила туфли и материю, никаких запасов еды не сделала. Осенью она бегала целыми днями – что-то меняла, что-то продавала, собирала колоски на Ржевском аэродроме. До самой смерти помнила, что и за сколько ей досталось. Записи у меня сохранились. «За портсигар и золотые часы получила 3 кг гречки. Купила бутылку масла – оказалось машинное. У одного офицера выторговала буханку хлеба. Буханка стоила 300, не хватало. Офицер ее вырвал и сказал – “Как вам не стыдно!” и с этой буханкой удалился.» Папа, что мог, присылал с фронта – мясо из супа, три килограмма овса, несколько банок сгущенки. Когда стало совсем плохо, съели трех кошек. От голода я перестала ходить, зато заговорила. Мои первые слова были «Оптять нитки ляют» – «Опять зенитки стреляют», и «Папа пошел в дадатики» – «Папа пошел в солдатики», – те фразы, которые чаще всего повторяли взрослые.