«Мы планировали рейв на 2 тысячи человек, а пришло пять»: как в 90-е делали вечеринку «Восточный удар»

Промоуте

Рейв в моей жизни — что-то совсем не связанное с «Ударами» или «Мэйдэями». Мои самые яркие впечатления остались со времен «Фонтанки» и первых пати в планетарии и бассейне ЛИИЖТа. На собственных вечеринках, несмотря на все наше распиздяйство, мы все же были на работе. Я никогда не пила и ничего не употребляла на наших рейвах. Часто именно я увозила домой кассу, и мне было совсем не до веселья. На втором «Восточном ударе», который прошел в двух самых больших павильонах «Ленфильма», я провела всю ночь в маленькой гримерке. Дверь выходила в коридор между двумя танцполами, так плотно забитый людьми, что ее было не открыть. Мы тогда планировали рейв на 2 тысячи человек, а пришло 5 тысяч. Я сидела там и молилась, только бы никого не задавили насмерть! Знаю, что многие вспоминают этот «Удар» как самый крутой.