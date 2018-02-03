Фото: Spice Girls вернутся в 2018 году
Spice Girls опубликовали первое совместное фото с 2012 года. Тогда поп-группа выступала на Олимпиаде в Лондоне.
Общая фотография появилась в Instagram-аккаунтах бывших участниц Spice Girls с хэштегами #friendshipneverends и #girlpower. Напомним, что слухи о воссоединении одной из самых известных поп-групп в мире ходят еще с ноября 2017 года.
2 февраля Spice Girls встретились в Лондоне. Как отмечает The Guardian, они обсуждали возможность воссоединения для отдельных проектов, включая телешоу и выпуск альбома с лучшими хитами группы. Однако новые песни Spice Girls записывать не станут – Виктория Бэкхем согласилась участвовать в воссоединении группы только с условием, что ей не придется петь.
Вечером, по сообщению NME, Spice Girls подтвердили, что они работают над новыми проектами. «Мы провели замечательный вечер, общаясь и вспоминая удивительное время, что мы провели вместе… Мы всегда поражались огромному интересу по всему миру к The Spice Girls. Сейчас – подходящее время, чтобы исследовать новые возможности вместе. Мы согласились, что перед нами множество удивительных возможностей». Группа также отметила, что своим возвращением они поддержат идеи женской солидарности и расширения их прав, так как именно в этом они видят главный смысл группы.
Пош-Спайс (Бекхэм), Спорти-Спайс (Чисхолм), Бэби-Спайс (Бантон), Джинджер-Спайс (Холлиуэлл) и Скэри-Спайс (Браун) выступали вместе с 1994 по 1998 год. Группа в итоге распалась из-за разногласия между девушками.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.