Фото: Spice Girls вернутся в 2018 году

Общая фотография появилась в Instagram-аккаунтах бывших участниц Spice Girls с хэштегами #friendshipneverends и #girlpower. Напомним, что слухи о воссоединении одной из самых известных поп-групп в мире ходят еще с ноября 2017 года.

2 февраля Spice Girls встретились в Лондоне. Как отмечает The Guardian, они обсуждали возможность воссоединения для отдельных проектов, включая телешоу и выпуск альбома с лучшими хитами группы. Однако новые песни Spice Girls записывать не станут – Виктория Бэкхем согласилась участвовать в воссоединении группы только с условием, что ей не придется петь.