В «Магните» появилась клятва верности магазину

«Магнит» – крупнейшая в России, а также одна из самых больших в Европе сетей, работающих под одним брендом. Он принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому, который, помимо «Магнита» владеет ФК «Краснодар», а также входит в наблюдательный совет банка ВТБ.

Напомним, в феврале 2016 года из-за после инцидента в Кронштадском «Магните» скончалась блокадница Рауза Галимова. Сотрудники магазина заподозрили женщину в краже трех пачек сливочного масла. Пенсионерка пыталась расплатиться, но администрация магазина все равно вызвала полицию. В отделении пожилая женщина умерла от сердечного приступа.