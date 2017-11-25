В «Магните» появилась клятва верности магазину
В группе «АО «ТАНДЕР»|МАГНИТ: сотрудники и покупатели» выложили письмо от заместителя директора Нижнетагильского филиала «Магнита» Александра Березина к директорам магазинов, в которой описывается порядок проведения рабочих пятиминуток.
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Письмо от заместителя директора Нижнетагильского филиала «Магнита» Александра Березина
Публикации не подтверждены официально, но в комментариях сообщества ведется активное обсуждение документов.
Новый стандарт пятиминуток в розничной сети подразумевает общее чтение сотрудников магазина новых правил перед работой. Обязательным, согласно документу, он признается с 24 ноября.
Один из участников группы в Ханты-Мансийском автономном округе Ринат Булякаев опубликовал текст клятвы, которую распечатал на обычном листе бумаги: «Клянусь постоянно совершенствовать свои продажные способности и дружелюбное мастерство. Клянусь поздороваться, улыбнуться и быстро обслужить покупателя на кассе, дабы не было очередей. Верность этой присяге клянусь пронести через всю жизнь!»
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Текст клятвы
Сотрудников сети «Магнит» такие нововведения удивили. Запись «Клятва сотрудника магазина «Магнит»» собрала около пятисот лайков и комментариев вместе.
Кто-то не верит в подлинность записи, кто-то пытается связать происходящее с ухудшением рабочей обстановки в магазинах, а кто-то попросту предлагает увеличить заработную плату. Работники «Магнитов» в последнее время отмечают увеличение числа сокращений среди персонала и усиление давления в коллективах.
Комментаторы также вспомнили странные «клятвы» и регламентах для сотрудников «Пятерочки», «Сбербанка» и «РЖД».
«Магнит» – крупнейшая в России, а также одна из самых больших в Европе сетей, работающих под одним брендом. Он принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому, который, помимо «Магнита» владеет ФК «Краснодар», а также входит в наблюдательный совет банка ВТБ.
Напомним, в феврале 2016 года из-за после инцидента в Кронштадском «Магните» скончалась блокадница Рауза Галимова. Сотрудники магазина заподозрили женщину в краже трех пачек сливочного масла. Пенсионерка пыталась расплатиться, но администрация магазина все равно вызвала полицию. В отделении пожилая женщина умерла от сердечного приступа.
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