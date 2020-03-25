YouTube ограничит качество видео по всему миру из-за пандемии коронавируса

В течение месяца YouTube будет автоматически показывать видео в стандартном разрешение вместо высокого, при этом пользователи как и прежде смогут выбирать качество роликов. «Мы продолжаем тесно сотрудничать с правительствами и операторами по всему миру, чтобы внести свой вклад в минимизацию нагрузки на сети во время этой беспрецедентной ситуации», — заявили в компании.

Напомним, ранее Евросоюз выдал рекомендации стриминговым сервисам прекратить показывать видео в высоком разрешении, чтобы предотвратить разрыв Сети под давлением беспрецедентно высокого использования из-за пандемии коронавируса. Официальные лица ЕС опасаются возможной «поломки интернета». Последовали рекомендации NetflixYouTube и Nintendo.

17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.

Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.

Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.