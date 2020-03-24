Co-Watching запускается во вкладке личных сообщений, в видеочате могут участвовать до шести пользователей одновременно. Всем участникам разговора можно будет показывать сохраненные, понравившиеся или предлагаемые соцсетью фото и видео из ленты Instagram, нажимая на кнопку «посты». Новая функция введена для тех, кто сидит на карантине или добровольно самоизолирован — так компания хочет поддержать людей в период пандемии коронавируса Covid-2019.

Напомним, петербуржцы из агенства shishki.collective запустили онлайн-бар Stay the Fuck Home Bar, где можно выпивать во время карантина и самоизоляции. Заведение поддерживает инициативу #StayTheFuckHome, призыв оставаться дома, чтобы не заразиться самому и не заражать других. Основатели проекта Friendzone.bot создали чат-бота в Telegram для «домашней вечеринки» на время карантина. @StayHomePartyBot подберет собеседника для видеозвонков по схожи симптомам и интересам.

17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр» и «Кунсткамера». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.

Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.

Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.