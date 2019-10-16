Сиквел «Малифисенты» в прокате, выставка автора потешных бычков и фарфоровых статуэток Льва Сморгона, открытие паба-пиццерии-кофейни (да!) и суши-бистро, а также концерт наивной звезды новой искренности Шарлот — как провести эти выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 17 по 20 октября
с 14 октября
Первая часть культовой трилогии про реальный мир и матрицу (в которую мы загружены, если верить Вачовски) выходит в повторный прокат в честь 20-летия картины. Это отреставрированная версия в 4K.
до 17 октября
«Аврора»
С 15 октября в «Авроре» идет ретроспектива «Догмы-95» – это знаменитый манифест, к которому присоединились датские режиссеры, в том числе Ларс фон Триер. Так, 17 октября покажут драму «Последняя песнь Мифунэ» Серена Краг-Якобсена. В пятницу – «Торжество» Томаса Винтерберга и «Открытые сердца» Сусанны Бир. Завершится ретроспектива в субботу – картиной «В твоих руках» Аннетте Олесен.
16-5 октября-апреля
Центр Михаила Шемякина
В Центре Михаила Шемякина открывается проект, посвященный творческому диалогу художника с Пабло Пикассо. Одна из тем, которая волновала обоих – картина «Менины» Диего Веласкеса. Всего в экспозиции – более 60 произведений в различной технике: от графики до живописи. Часть работ Михаила Шемякина выставляется впервые.
17-31 октября
Arts Square Gallery
В Arts Square Gallery (Итальянская, 5) в четверг стартует выставка Алисы Порет «Портреты с Синей птицей и без». Ученица Павла Филонова и Кузьмы Петрова-Водкина, подруга Татьяны Глебовой и муза Даниила Хармса отразила в своих картинах эпоху перемен, в которой жила. В экспозиции – портреты людей из ее окружения. Например, брата Агнии Барто Ростислава.
с 17 октября
Продолжение диснеевской истории про злую колдунью с высокими скулами (Анджелина Джоли) и ее бойкую падчерицу Аврору (Эль Фаннинг).
с 17 октября
Участник кинофестиваля «Сандэнс» – трогательная драмеди Лулу Ванг о китайской семье, которая не хочет рассказывать бабушке, что та умирает от рака.
с 17 октября
Авторы остроумного инди-хоррора «Тихое место» Скотт Бек и Брайан Вудс на этот раз пугают аттракционом «Комната страха», в который попадает парочка простых и молодых ребят.
с 17 октября
Незатейливая комедия (если вдуматься, почти триллер) о том, что будет, если голосовая помощница из смарфтона выйдет из строя и начнет вас терроризировать.
с 17 октября
Байопик Джуди Гарлэнд с Рене Зеллвегер в роли знаменитой актрисы мюзикла «Волшебник страны Оз». Фильм рассказывает о ее последних концертах в Лондоне, борьбе с депрессией и забвением.
с 17 октября
Притворяющаяся триллером эстетская притча Валерии Гай Германики по сценарию Юрия Арабова. Две женщины (Юлия Высоцкая и Лиза Климова) пытаются уберечь ребенка от волка-оборотня.
17 октября
18:00
библиотека «Старая Коломна»
В библиотеке «Старая Коломна» (пр. Римского-Корсакова, 16 / Никольская пл., 2) специалист по истории промышленной архитектуры города Валентина Лелина прочтет лекцию о том, как освещали Петербург в разные годы. Вход свободный.
17-18 октября
19:00
Молодежный театр на Фонтанке
В программе «Золотой маски» (она в Петербурге в этом году также при поддержке Театральной Олимпиады) – дилогия от израильской компании L-E-V: «Love Cycle: OCD Love» и его продолжение «Love Cycle: Love Chapter II». Спектакли основаны на книге поэта Нила Хилброна, страдающего обсессивно-компульсивным расстройством. Оно (OCD по-английски) и зашифровано в названии. Хореограф обеих постановок – Шарон Эяль.
17-19 октября
19:00
Основная сцена Александринского театра
Пекинский Народный художественный театр привез на Театральную Олимпиаду в Петербург спектакль о жизненном пути «отца китайской историографии» Сыма Цяня. Постановку готовили 10 лет – столько же он писал главный труд его жизни: «Исторические записки».
17 октября
20:00
«Космонавт»
Пост-панк дуэт из Новосибирска презентует в Петербурге новый альбом «Шоу-бизнес» – он вышел в сентябре. Как и в предыдущих работах, на пластинке много фраз-мемов, которые поклонники точно растащат на цитаты.
18-8 октября-декабря
Государственный музей городской скульптуры
К 90-летию со дня рождения легендарного Льва Сморгона в Государственном музее городской скульптуры покажут его работы. Благодаря ему советские дети получили потешных пластмассовых бычков, мишек, пупсов и «Дядь Степ». В конце 1950-х – начале 1960-х серванты граждан наполнились его же фарфоровой пластикой — статуэтками «Набулся, наделся», «Воробьи», «Сплетницы» и другими. Выставка разместится на двух этажах Нового выставочного зала: на первом — скульптура, на втором – игрушки, фарфор, стекло, живопись, мелкая бронзовая и каменная пластика. Во внутреннем дворе музея покажут крупногабаритные каменные вещи.
18 октября
9:40
пространстве Nautilus
В пятницу в Петербурге пройдет IV ежегодная конференция Futuremed-2019, на которой обсудят будущее медицины: от неуязвимых для лекарств инфекций до биопринтинга — печати биологических тканей. Среди спикеров – нейрохирург и переводчик бестселлера «История шарлатанства» Алексей Кащеев, невролог и автор серии книг «Модицина» Никита Жуков, психолог Ирина Млодик, педиатр Федор Катасонов, художественный руководитель «Упсала-Цирка» Лариса Афанасьева и другие. Подробности здесь.
18 октября
17:00
Пешеходная зона В.О.
В пятницу артисты театра «Мимигранты» на пешеходной зоне Васильевского острова (на 6- и 7-линиях) устроят Всемирный день сладостей. В течение часа (с 17:00) прохожие увидят клоун-шоу, смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах. Акцент сделают на теме меда – праздник посвящен грядущей премьере: 27 и 29 октября «Мимигранты» покажут спектакль «С приветом, Винни-Пух!».
18 октября
18:30
Библиотека им. А.И. Герцена
В библиотеке им. А.И. Герцена (Новгородская ул., 27) психолог Мария Курякова прочтет лекцию о том, как и почему происходит профессиональное выгорание. Также она, специалист по управлению персоналом, расскажет, как этого не допустить и бороться с внутренним опустошением. Вход свободный.
18-19 октября
19:00
Новая сцена Александринского театра
В октябрьской программе Театральной Олимпиады – французский «Сайгон» Каролин Нгуен. Это история о вынужденном бегстве, попытке вернуть прошлое и невозможности этого.
18-19 октября
19:00
театр «На Литейном»
Первой исполнительницей роли миссис Сэвидж на отечественной сцене была Фаина Раневская. Затем эта роль перешла к Любови Орловой, а после – к Вере Марецкой. В театре «На Литейном» богатую вдову Этель Сэвидж, которую приемные дети отправляют в психбольницу, чтобы присвоить мачехины деньги, сыграет Татьяна Ткач. И уж она точно не уступает своим предшественницам ни мерой таланта, ни темпераментом.
18 октября
20:00
«16 тонн»
В пятницу в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» выступит юная инди-поп сенсация – Шарлот. После того, как музыкант спел наивную песню «Щека на щеку» в шоу «Вечерний Ургант», билеты на его концерты разбирают моментально – успевайте!
18 октября
20:00
«Космонавт»
Актуальный хип-хопер Scarlxrd выступит в пятницу в клубе «Космонавт». 25-летний музыкант начинал как видеоблогер, выступал в группе Myth City, а позже сам стал миксовать метал и трэп.
18 октября
20:00
Лендок
В пятницу на студии Лендок покажут документальную ленту Натальи Маханько «Лист ожидания». Это первый российский фильм, исчерпывающе рассказывающий о донорстве костного мозга. Картину представит ее режиссер и одна из героинь – Алина.
c октября
Гастрономическая идея для выходных – сходит в бистро Under the Sea, которое запускается на Восстания, 23. Основой меню выбрана японская классика — суши, сашими и роллы с лососем, морским гребешком, омлетом и другими начинками. В числе закусок – креветки васаби, тартар из тунца, кимчи, а также японская пицца окономияки. Обещают несколько видов салатов — кайсо (из морских водорослей), а также салаты с лангустинами, дикими креветками и камчатским крабом. Подробнее здесь
с конца октября
Команда пивоварни «Бакунин» открывает Stereo pub & pizza на Пискаревском,1. По задумке авторов, новое заведение должно изменить представление о классическом пабе. Обещают минималистичный интерьер, неаполитанскую пиццу (как классику от «Маргариты» до «Маринары», так и авторские вариации) и спешелти-кофе.
19-20 октября
Центр Artplay
В выходные в центре Artplay пройдет фестиваль корейской культуры. Посетителям обещают выступления корейских DJ Soo и DJ Youkeep, их российского коллеги 2HANDZUP, а также кавер-дэнс команд. В киноблоке покажут фильм «Маскарад». В программе также мастер-класс по бумажному искусству «ханди» и приготовлению кимчи и дамплингов. Вход свободный.
19 октября
16:00
ОхтаЛаб
Дизайнер Диана Ковтун в субботу расскажет в ОхтаЛабе, что такое петербургский стиль и отличается ли он от моды. Историю вопроса она проследит от денди времен Пушкина и до современности. Вход свободный.
19-20 октября
14:00
«Бертгольд-центр»
В эти выходные в «Бертгольд-центре» пройдет первый в Петербурге фестиваль фотокниг и зинов с невыговариваемым неймингом Photobookzineprintpressfest. Там, например, можно будет полистать «Вглядываясь в постсоветское» – издание о молодежи поколения Z. Вход свободный.
19-20 октября
18:00
Большой театр кукол
История ожившей деревянной куклы по имени Пиноккио когда-нибудь должна была оказаться в поле зрения главного режиссера БТК Руслана Кудашова. В спектакле задействуют почти всю труппу театра и шесть десятков кукол. Самые утонченные из них – марионетки – будут высотой от десяти сантиметров до двух метров.
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Роман Габриа
19 октября
19:00
Театр «Мастерская»
Режиссер Роман Габриа сам написал пьесу и сам же ее и ставит. Спектакль вырос из эскиза, показанного на Втором фестивале «Школа. Студия. Мастерская». Его содержание способно вызвать если не скандал, то недовольство религиозных пуристов уж точно. Габриа в поэтической форме рассказывает историю первого явления Христа, о людях его окружавших и том, как рождались мифы о нем.
19 октября
20:00
«А2»
Актер и музыкант Feduk даст в субботу большой сольный концерт в клубе «А2». Федор исполнит треки со своего альбома More Love, но без «Околофутбола» и «Розового вина» точно не обойдется.
20 октября
14:00
Концертный зал Мариинского театра
На сцене Концертного зала Мариинского театра в воскресенье – премьера оперы-фантазии «Там, где живут чудовища» британского композитора и дирижера Оливера Нассена. В ее основе — сказка американского писателя Мориса Сендака, по мотивам которой 10 лет назад сняли одноименный фильм. В России опера прозвучит впервые. За дирижерский пульт симфонического оркестра оперной компании Shadwell Opera встанет Финнеган Дауни Дир. Режиссер – Джек Фернесс.
20-17 октября-ноября
Музей Анны Ахматовой
В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме в воскресенье стартует посвященная ей выставка – с элементами дополненной реальности (берите с собой смартфоны!). Экспозиция построена на взаимодействии и конфликте изображений и текстов. Организаторы обещают «иную реальность, сотканную из воспоминаний, стихов, аудио- и видеоинсталляций и музейных экспонатов». Художники выставки – творческая мануфактура «П.Т.Х.» (Маша Небесная и Женя Исаева).
20 октября
15:00
Василеостровский рынок
В воскресенье на Василеостровском рынке пройдет бранч от столичной команды Stay Hungry – первый в Петербурге и самый масштабный в истории проекта. В программе – сет блюд из свежих фермерских продуктов от арендаторов рынка, игристое, а также интересные люди и разговоры. Вместо модераторов – карточки с вопросами, которые помогут начать диалог. Ссылка на регистрацию.
20 октября
15:00
«Ленинград Центр»
В рамках цикла Bella Italia в «Ленинград Центре» в воскресенье покажут фильм «Палладио. Власть архитектуры» – о том, как зодчий повлиял на европейскую традицию строительства. Картину представит Анастасия Ярмош – преподаватель школы Masters.
до 20 октября
Новый музей
Эти выходные – последний шанс увидеть выставку художника, куратора и арт-критика Марины Колдобской в Новом музее. Ее фирменная гамма — красный и черный плюс белый, любимый стиль — «дикий», в духе наскальной живописи. Художественный метод распространяется на все форматы: от холстов и картонов с ярко намалеванными цветами и зверями совершается до большой настенной росписи. Особенно здорово архаичные образы Колдобской смотрятся на холщовых сумках и керамике — сказывается дизайнерское образование.
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