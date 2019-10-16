Уикенд в Петербурге с 17 по 20 октября

19 октября 19:00 Театр «Мастерская»

Спектакль «В рыбачьей лодке»



Режиссер Роман Габриа сам написал пьесу и сам же ее и ставит. Спектакль вырос из эскиза, показанного на Втором фестивале «Школа. Студия. Мастерская». Его содержание способно вызвать если не скандал, то недовольство религиозных пуристов уж точно. Габриа в поэтической форме рассказывает историю первого явления Христа, о людях его окружавших и том, как рождались мифы о нем.