За главный городской газон отдано наибольше число голосов — 88%. Зимний каток стал вторым в рейтинге — за его появление на территории парка проголосовали 84% петербуржцев. Горожане также выбрали из числа предложенных объектов ботанический сад (77%), фонтаны-шутихи (77%), открытую сцену (75%), главный городской пляж (70%), роликовую дорожку (66%), Музей ветра (64%), ресторанную улицы (60%), и выставку современной скульптуры (58%).

В числе предложенных вариантов также был антикварны рынок и сувенирная лавка — за их появление отдали по 27% голосов. Как отмечает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, пятерка лидеров будет учтена при разработке технического задания для международного архитектурного конкурса, который выберет итоговую ландшафтно-архитектурную концепцию парка.