Петербуржцы назвали объекты, которые должны появиться в будущем парке на месте Судебного квартала. Согласно результатам онлайн-голосования, участие в котором приняли более 7 тысяч человек, в парке хотят видеть главный городской газон, зимний каток и фонтаны-шутихи.
Ботанический сад, зимний каток и фонтаны-шутихи: петербуржцы выбрали объекты для будущего парка на месте Судебного квартала
За главный городской газон отдано наибольше число голосов — 88%. Зимний каток стал вторым в рейтинге — за его появление на территории парка проголосовали 84% петербуржцев. Горожане также выбрали из числа предложенных объектов ботанический сад (77%), фонтаны-шутихи (77%), открытую сцену (75%), главный городской пляж (70%), роликовую дорожку (66%), Музей ветра (64%), ресторанную улицы (60%), и выставку современной скульптуры (58%).
В числе предложенных вариантов также был антикварны рынок и сувенирная лавка — за их появление отдали по 27% голосов. Как отмечает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, пятерка лидеров будет учтена при разработке технического задания для международного архитектурного конкурса, который выберет итоговую ландшафтно-архитектурную концепцию парка.
Напомним, в апреле стало известно, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров. Строительство Судебного квартала перенесут на Смольную набережную — в локации, где ранее планировался музей блокады Ленинграда. Более 80% горожан предложили сохранить музей на историческом месте — в Соляном переулке.
Ранее Союз архитекторов запустил онлайн-голосование за название будущего парка на месте Судебного квартала. Лидером стал «Тучков-Буян» — он набрал 27% голосов. В тройку лидеров также выбились названия «Романовский» и «Петроградский». Выбрали и главную тему парка — ей стала ландшафтная архитектура.
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