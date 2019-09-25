40 докладов о Петербурге и Ленобласти и 1 500 книг: зачем идти на главный городской фестиваль краеведения «Крайконъ»

Экскурсии по подземельям, лекция от главного редактора «Собака.ru» Яны Милорадовской, четыре сцены с докладами, еда и конкурс костюмов: 28-29 сентября пройдет второй фестиваль краеведения «Крайконъ» – на этот раз не только в «Планетарии №1», но и в Выборге. На выручку от проданных билетов организаторы – члены краеведческой ячейки «Гэнгъ» – продолжат отмывать архитектурные детали в парадных города. «Собака.ru» публикует гид по фестивалю, на котором обязательно стоит побывать.

Краеведческая ячейка «Гэнгъ»: Алексей Шишкин, Ксения Сидорина, Максим Косьмин и Мария Тычинина

28 сентября, суббота «Люмьер-холл», Набережная Обводного канала, 74Д. Двери открываются в 11:30, в 12:00 начинаются доклады. В первый день фестиваля гостей ждут четыре сцены с докладами, фотозона, конкурс костюмов, бесплатные индивидуальные консультации от Русского генеалогического общества, дистанционная запись в библиотеку им. В.В. Маяковского с лимитированной серией читательских билетов с дизайном от Максима Косьмина (не забудьте паспорт!), полторы тысячи книг – их можно будет брать домой. До 20 сентября любой желающий мог зарегистрироваться на сцену общественных инициатив и рассказать о своем деле. Сейчас программа сцены уже сформирована: на ней выступят создатель проекта «Палеогород», активисты «Дня Тома Сойера» и автор книги о старинных петербургских гаражах. Доклады, как и в прошлый раз, длятся 15 минут, еще 10 есть на вопросы. Нудно не будет – после блоков из трех спикеров организаторы обещают перерывы.

Главная сцена Виктория Танина, заведующая отделом краеведения библиотеки Алвара Аалто в Выборге, расскажет о том, как восстанавливали архитектурный шедевр финского мастера и что получилось хорошо, а что – плохо. Кстати, за эта реставрация была удостоена престижной премии «Европа Ностра» 2015 года в категории «Сохранение культурного наследия». Илья Рытов, который спасал старинные двери и деревянные дома, поделится тем, как сохранять – на деле, а не на словах. Георгий Мазуркевич, заведующий сектором культурных программ библиотеки им. В. В. Маяковского объяснит, что делают в библиотеках сегодня (кроме очевидного) и зачем нам всем туда ходить. Яна Милорадовская, главный редактор «Собака.ru», покажет 10 самых недоступных мест, где журнал делал портреты выдающихся людей для премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» (и расскажет, как туда попасть!). С Александром Ракитько из московского медико-генетического центра Genotek поговорим о том, как ДНК-тесты могут быть полезны в исследовании родословной. Дарья Болдырева и Лиза Кукушкина – кураторы проекта CityСкрепы, сотрудницы Музея истории Петербурга – расскажут про первый партиципаторный музейный проект о городе и горожанах. Ольга Угарова, редактор «Собака.ru», автор телеграм-канала о балете и танце VeryBallet, подготовила доклад о балетомании в Петербурге – как так вышло, что уже 200 лет город влюблен в балет?

Генеалогическая секция Дмитрий Витторф, самостоятельный исследователь с 8-летним опытом, расскажет о пяти самых распространенных ошибках при работе над родословной (не забудьте блокнот!). Алла Краско, вице-президент Русского генеалогического общества, генеалог с 30-летним стажем, объяснит, как правильно разбирать семейный архив и на что обращать внимание в первую очередь. Снежана Шацкая, московский генеалог, лично посетившая 26 архивов по всей России, поделится опытом взаимодействия с архивами разных регионов страны (это круче travel-блога). Светлана Ковалева, специалистка по документам 17–18 веков, член Русского генеалогического общества, расскажет о географии в генеалогическом поиске – как определить, где жили ваши предки? Дмитрий Кудинов, создатель онлайн-каталога метрических книг в архивах России и ближнего зарубежья, подключится в режиме онлайн из Москвы и расскажет об одном из основных источников генеалогической информации дореволюционного периода. В каких архивах искать метрические книги, как правильно их читать, и что делать, если нужные вам не сохранились?

Библиотечная секция Георгий Жуковец, сотрудник библиотеки «Троицкая» Петроградского района расскажет об архиве дома Политкаторжан — как его собрали и что в нем можно найти? Дом Бака, держись! Анна Филимонова, координатор краеведческих и экскурсионных программ библиотеки им. М.Ю. Лермонтова поделится историей о том, как она изучала биографию особняка Мусиных-Пушкиных – где найти информацию, которой «нет»? Алена Домрина, заведующая сектором краеведческих проектов сети библиотек Красногвардейского района расскажет, как библиотеки Охты создали интерактивную карту района и приложение с 3D-моделями утраченных памятников и кому это надо. Арина Миксюк, куратор социокультурных проектов БЦО «Современник», поговорит о неожиданном – как сделать из библиотеки центр притяжения для своего микрорайона? Анна Соколова, заведующая сектором иностранной библиографии библиотеки им. В. В. Маяковского, научит как искать книги о Петербурге: куда писать, если не получается найти самому, и где читать путеводители по городу разных эпох.

Еда, книги, сувениры На фестивале можно будет поесть – за это в ответе инклюзивная мастерская «Простые вещи» и «Общество чистых тарелок», выпить кофе от кофейни «Том Сойер», купить книги и журналы от магазина «Подписные издания», Русского генеалогического общества, Seasons Project и издание «Гаражи Петербурга 1900-1910-х годов. История и архитектура» по специальной фестивальной цене, наборы для творчества с детьми, придуманные специально к фестивалю клубом «Натворим», и мерч краеведческой ячейки «Гэнгъ» – его привезет магазин «Цветок», в котором с лета открыта штаб-квартира ячейки. Конкурс костюмов На «Крайконъ» можно нарядиться так, как давно хотелось: наклеить бороду краеведа или отыскать платье прабабушки – мудборд есть на сайте фестиваля. В жюри конкурса – преподаватель, модельер Леонид Алексеев, основательница «Богоматери цветов» и Kissa маркета Саша Каролик, знаток секонд-хэндов Максим Соболевский и вышивальщица, художница и амбассадор винтажа Полина Осипова. Обладатели четырех лучших костюмов получат призы: сертификат магазина «Подписные издания», билеты в музеи, мерч библиотеки Маяковского и «Гэнгъ».

Ксения Сидорина Соорганизатор, участница команды «Гэнгъ» На свой мерч нас вдохновила съемка для ТОП-50 2019 – Саша Чайка сделал картинки такой красоты, что захотелось их носить на себе. Будут футболки с нами (в ироничном духе) и без нас, шопперы, стикеры и магниты из того, что я нахожу в реке.

Александра Афонина Проект «Натворим» На фестивале клуб «Натворим» устроит мастер-класс по созданию собственного здания — участникам помогут картон, маркер, ведущие и главное — небольшой творческий тотализатор. Выпустим на волю фантазию, порадуем внешнего и внутреннего ребенка и навсегда запомним слово «Эклектика».

Ирина Проект «Простые вещи» Мы будем проводить мастер-класс по картонным маскам для всех, кто забыл надеть костюм, привезем изделия мастерских с питерской тематикой, мобильную версию кафе с вафлями в пупырку (с сытными и сладкими начинками), кофе и имбирный напиток.

Библиотека Алвара Аалто

29 сентября, воскресенье Выборг 29 сентября «Гэнгъ» отправится в Выборг. В 11:30 для зарегистрировавшихся гостей второго дня фестиваля стартуют бесплатные экскурсии по городскому архиву, построенному архитектором Уно Ульбергом в начале 1930-х годов, также с гидом можно будет прогуляться по подземельям Выборгского замка, недавно открытых при реставрации, библиотеке Алвара Аалто. Запись на бесплатные экскурсии краеведы открыли 20-го сентября – на 164 места за 7 минут пришло более 500 запросов. Сейчас зарегистрироваться на экскурсии уже нельзя. Во второй половине дня в библиотеке Аалто гости смогут послушать доклады музейщиков, культурологов, археологов и краеведов. Общая тема выступлений – Выборг и северо-западные пригороды Петербурга. Регистрироваться на эту часть программы не нужно, вход свободный. Доклады Юлия Крипатова, директор Ленинградского областного государственного архива в Выборге, расскажет о том, как архивным документам живется в здании 1934 года, сохранившем массу оригинальных деталей – от резинового пола производства Nokia до дверных ручек и выключателей. Александр Смирнов, археолог, заместитель директора Выборгского объединенного музея-заповедника, расскажет про необычный кирпич, найденный при недавних раскопках на территории Выборгского замка – он оказался старинной настольной игрой. Гости фестиваля смогут в нее сыграть. Савва Эйрус-Шулепов, культуролог, краевед библиотеки Алвара Аалто. Как Выборг оказался городом с прерванной исторической традицией? Сегодня в нем не живет ни одного потомка довоенных жителей. Как воспринимают старинный финский город современные выборжане? Владимир Цой, директор Выборгского объединенного музея-заповедника, расскажет про реставрацию Выборга. Находки, открытия и трудности, с которыми музею пришлось столкнуться при восстановлении объектов культурного наследия. Ирина Колотова, директор музея Койвисто в Приморске. Каково 20 лет работать в кирхе Йосефа Стенбека, соседствуя то с клубом, то с ярмаркой шуб? Наталья Коваленко, директор музейного комплекса в Разливе. Как людей ХХI века пытаются заманить в музей Ленина и почему старый сарай стал одной из главных достопримечательностей Сестрорецка? Алексей Шишкин, краевед, участник краеведческой ячейки «Гэнгъ». Где искать довоенные и дореволюционные выборгские лифты, откуда они взялись и чем интересны? Виктория Танина, заведующая отделом краеведения библиотеки Алвара Аалто, расскажет про дом сыновей купца Сергеева на Железнодорожной улице – каково в нем жить и что про него можно рассказать?