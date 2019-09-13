Вход в вестибюль станции «Площадь Восстания» ограничат на два месяца

Вход во второй вестибюль станции метрополитена «Площадь Восстания», который находится на Московском вокзале с выходами на Лиговский проспект, ограничат на два месяца — в связи с ремонтом эскалатора. Работы начнутся 16 сентября и завершатся 27 ноября.

С 16 сентября по 27 ноября по рабочим дням с 18:00 до 18:45 вход на станцию «Площадь Восстания» через второй вестибюль будет ограничен. Два дня, 12 и 13 октября, вестибюль будет закрыт для входа пассажиров. Администрация петербургского метрополитена просит «учитывать факт проведения работ по ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок».

Напомним, петербургский метрополитен увеличит число вагонов в поездах. Изменения коснуться двух линий подземки: «фиолетовой» Фрунзенско-Приморской и «оранжевой» Правобережной — для большего комфорта пассажиров. А еще посмотрите, как будут выглядеть новые вагоны для петербургского метрополитена — с «умными» окнами, без углублений и выступов, а также в оттенках линий маршрутов.

5 сентября в Петербурге должно было состояться открытие трех новых станций Фрунзенского радиуса. Выпустили даже коллекционные жетоны и «Подорожник»-брелок. Однако прибывший на торжественное разрезание ленты врио губернатора Петербурга Александр Беглов отменил планы петербуржцев на доступный транспорт, объявив о переносе срока запуска. Корреспонденту «Собака.ru» удалось попасть на одну из них — посмотрите, как она выглядит, в нашем фоторепортаже.

Другой проблемный участок — новые станции «зеленой» ветки. «Беговую» открыли в мае 2018 года. В июле в вестибюле начались протечки — по стенам лилась вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт, а уже в сентябре от стен вновь начала отваливаться плитка. За полгода с момента открытия на новых станциях нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом.