Выездной суд в исправительной колонии №4 Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла. Ходатайство адвоката футболиста Павла Мамаева также рассмотрено и удовлетворено.

«Сегодня будут рассматриваться мои ходатайства об УДО, и мы надеемся на лучшее. Основания для их удовлетворения имеются. Характеристика хорошая в отношении всех троих, колония поддерживает ходатайства об УДО», — заявил перед началом заседания адвокат Юрий Падалко. Ходатайство адвоката Павла Мамаева об условно досрочном освобождении рассматривается в настоящее время.

Футболисты покинут колонию через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Напомним, 6 мая сторона обвинения попросила назначить нападающему футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину полтора года колонии общего режима, а полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву — год и пять месяцев колонии. Других фигурантов уголовного дела, брата Александра Кокорина Кирилла и знакомого футболистов Александра Протасовицкого, обвинение просит приговорить к году и пяти месяца колонии соответственно. В случае, если судья согласится с требованием прокурора, футболистам придется провести в колонии еще по полгода — с учетом дней, проведенных в СИЗО.

8 октября футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший — директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской «Кофемании» на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком. Максимальное наказание по статье за хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ) — семь лет лишения свободы. Кроме того, по закону подозреваемых по этой статье могут арестовать и отправить в СИЗО до вынесения приговора в суде.

8 мая Пресненский районный суд города Москвы признал виновным футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нападениях. Виновными также признаны другие фигуранты дела — брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. По постановлению суда, подсудимые нанесли легкий вред здоровья потерпевшим. 12 мая адвокат Кокорина рассказал об отказе футболиста отбывать срок в СИЗО — причина в «неприспособленности» профессии Кокорина к работам в хозяйственном отряде, предложенным судом.