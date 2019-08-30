Гид по фестивалю «День Д-89»: спектакли Потасова и Серзина, пьяный диктант и похмельное сочинение, экскурсии Лурье и кабаре Петрушевской

31 августа в Петербурге стартует фестиваль памяти писателя Сергея Довлатова «День Д». Темой стал 1989 год — время, когда в «Известиях» появилась первая коммерческая реклама, голубые экраны начали транслировать телеканал 2x2, в СССР случилась последняя перепись населения, а в кинотеатрах показали фильм Петра Тодоровского «Интердевочка». Весной того года Довлатов, будучи уже 11 лет русским эмигрантом в Нью-Йорке, вышел в эфир радио «Свобода» с монологом о тайне переписки. Его рассказы уже печатали в журналах Partisan Review и The New Yorker, дочери Екатерине исполнялось 23 года, а до выхода первого тиража «Филиала», как и смерти Сергея Донатовича, оставался год. Но все-таки главным событием 1989 года стало возвращение Довлатова на родину — благодаря появлению его книг в стране, готовящейся шагнуть в новую эру. Редакция «Собака.ru» составила гид по фестивалю, который на три дня вернет Петербург в то время.

Ленинград Довлатова 31 августа в 18:00 и 1 сентября в 16:00 состоится премьера спектакля-прогулки режиссера Михаила Патласова «А я Довлатова видел», декорациями которому станет дом №23 по улице Рубинштейна — в нем долгое время до своей эмиграции в Нью-Йорк жил Сергей Довлатов. В 20:00 пре-премьеру своего спектакля также покажет режиссер «Невидимого театра» Семен Серзин. «Радио "Свобода"» расскажет о истории переломных 80-х, главными действующими лицами которой станут Довлатов и Алан Берг. В 2016 году, когда фестиваль «День Д» прошел в первый раз, Серзин впервые оживил рассказы писателя — поставив спектакль по его «Невидимой книге». 1 сентября в Доме журналиста на Невском проспекте, 70 искусствовед Кира Долинина прочтет лекцию «Свобода — это смех. Новые художники в Ленинграде». В этот же день организатор фестиваля, петербургский историк Лев Лурье и его дочь Софья проведут серию экскурсий «Довлатов вокруг Рубинштейна», а вереница ретро-автомобилей и автобусов 80-х годов провезет петербуржцев по «Ленинграду Довлатова», старт маршрута на улице Рубинштейна, 28. В Domina Hotel St.Petersburg на набережной реки Мойки, 99 с 30 августа по 6 октября будет показана фотовыставка Марка Сермана «Город, где жил Довлатов». А в Dom Boutique Hotel на Гангутской улице, 4 с 31 августа по 14 сентября будет работать выставка «Город-герой Ленинград» — в фотографиях Бориса Смелова 80-х годов.

«Блеск и нищета русской литературы» 31 августа в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме состоится вечер поэзии 80-х, проведет который Яков Гордин. Свои стихи прочитают Александр Кушнер, Сергей Стратановский, Петр Чейгин, Алексей Машевский, Елена Дунаевская и другие, а Нина Попова расскажет об открытии музея в 1989 году. 1 сентября в 14:30 в пространстве книжного магазина «Подписные издания» на Литейном проспекте, 57 писатель, литературный критик и один из ближайших друзей Сергея Довлатова Андрей Арьев презентует книгу воспоминаний отца писателя Доната Мечика «Театральные записки. Воспоминания. Письма сыну Сергею Довлатову». В этот же день Ваня Пинженин и Дима Etoeto, участники коллектива «Простывший пассажир трамвая №7», продекламируют «Стихи Довлатова и вариации на тему». 31 августа театр «Мастерская» презентует в пространстве открытой киностудии «Лендок» свой новый проект «Мастерская зрителя». Откроют показ видеолекцией Льва Лурье «Довлатов и театр», после чего артисты покажут отрывки из спектакля Аллы Зиминой «Довлатов P.P.S.» — премьеры прошлого сезона по рассказам Сергея Довлатова. В программе также спектакль «Мастерской» «Довлатов. Новеллы» в постановке режиссера Григория Козлова. 1 сентября в Доме журналиста Лев Лурье и Глеб Морев обсудят культурный взрыв, который произошел с наступлением 1989-го — когда сотни поэтических, прозаических и публицистических шедевров появилось в открытом обращении, и структура домашних библиотек претерпела существенные изменения.

Джаз VS Андеграунд Музыкальная составляющая фестиваля в этом году на первый взгляд покажется неуместной. Акцент с джаза, который так любил Довлатов, сместили в сторону петербургского андеграунда — обязывают тематические временные рамки. На рубеже десятилетий и пороге перестройки свой расцвет получила рок-музыка и подпольные кооперации молодежи, взявшей в руки инструменты. Одной из коллабораций фестиваля станет проект «Ионотека-Довлатов» от лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», продюсера Александра Ионова. В рамках «Дня Д» выступят резиденты лейбла Ionoff Music — дуэт Маши Блиновой и Любы Романенковой «Ритуальный услуги», драматичный пост-панк дуэт «Бенгальские подонки» и меланхоличный синтипоп проект «Девственность». Петербургские актеры театра и кино, объединившись в «Не’мой фронт», представят свои композиции — о доброте, искренности, трепете и самоуважении в стихах и на музыку актера «Невидимого театра» Жени Серзина. Рок-группа «Авиа», чьи корни тянутся из СССР в современную Россию, выступят с программой своих хитов в духе советского авангарда 1920-х. Дуэт пианиста Андрея Кондакова и трубача Вячеслава Гайворонского даст концерт-импровизацию — в формате музыкального диалога, ироничного и по-дружески провокационного. А герой 1980-х и кумир молодежи 2000-х Алексей Вишня напомнит о «Танцах на битом стекле» — пластинке, выпущенной на заводе «Мелодия» в 1989 году.

«Я пью за Довлатова!» 1 сентября в пространстве кафе Social Club учитель внука Сергея Довлатова Юрий Каракур проведет пьяный диктант по произведениям писателя, а после — похмельное сочинение: на входе угощают соответствующим названию напитком «для бодрости духа». И, если зашла речь, Ленинград Довлатова не представляется без алкоголя. Вместе с фестивалем в Петербурге стартует «Довлатовский рюмочный ход», участниками которого стали более 10 заведений — от кафе «Рубинштейн» и израильского бистро «Бекицер» до ресторана Smoke BBQ — представят свои барные позиции в посвящение писателю. Рассказываем по секрету: в дни фестиваля эти напитки нальют всего за 100 рублей любому, кто скажет кодовую фразу «Я пью за Довлатова!».