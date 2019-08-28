Уикенд в Петербурге с 29 августа по 1 сентября

31 августа 12:00 ул. Передовиков, 14, к. 2 (место сбора на улице)

Открытие Музея борщевика



Команда исследовательского проекта «Waterfront/Водная линия» приглашает жителей Охоты в новый необычный музей. Площадкой для него послужит деревянная вышка, которой будет функционировать одновременно и как смотровая площадка, и как выставочное пространство. Гостям проведут экскурсию по музею, расскажут о способах борьбы с борщевиком и своем опыте, а также вместе с местными жителями создадут интерактивный макет берега Охты, на котором каждый сможет отобразить свое видение этой территории в будущем. Бонус — танцы под открытым небом и вкусная еда для всех гостей.