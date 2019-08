Уикенд в Петербурге с 29 августа по 1 сентября

30 августа 20:00 «Морзе»

Концерт Foals



Вернувшиеся (нам на радость!) британские рокеры представят в России первую часть своего лонгплея с хоррор-названием для всех, кто работал с текстовыми документами – «Everything Not Saved Will Be Lost». Вторая выйдет только осенью.