Уикенд в Петербурге с 29 августа по 1 сентября
Опенэйр на Дворцовой площади с участием групп «Сплин» и Therr Maitz, посвященный Довлатову фестиваль «День Д», а также концерт Foals и благотворительный праздник «Антон тут рядом» – как провести последние выходные лета в городе.
с 29 августа
Экранизация одноименного бестселлера с Михилем Хаусманом и Лили Джеймс. Автор хита «Четыре свадьбы и одни похороны» Майк Ньюэлл в истории о существовавшем во время немецкой оккупации книжном клубе умело сочетает драматизм, романтику и юмор.
с 29 августа
Драма Алексея Петрухина с Ириной Алферовой, Ириной Купченко и Андреем Мерзликиным о захвате террористами дома культуры во время премьеры мюзикла. В съемках массовых сцен приняли участие люди, пережившие «Норд-Ост». Психологи посоветовали им преодолеть травмы, оказавшись в схожей трагической обстановке.
с 29 августа
В основе сценария лежит реальный случай, произошедший с отцом режиссера фильма Александра Велединского. Летом 1945 года на Дальнем Востоке трое героев картины стреляли друг в друг. Каждый посчитал, что убил двоих остальных, но спустя много лет им предстоит вновь вспомнить об этом событии.
с 29 августа
Шестой полнометражный фильм актера Гийома Кане с Франсуа Клюзе, Марион Котийяр, Жилем Леллушем и другими. Компания друзей готовит сюрприз приятелю и без предупреждения заваливается к нему на виллу, чтобы поздравить с юбилеем.
с 29 августа
Частично снятый в Петербурге духоподъемный фильм о преодолении с Риналем Мухаметовым. Стрит-дэнсер Антон теряет слух, а с ним и смысл жизни. Пытаясь не отчаиваться, он начинает обучать танцам неслыщащих детей.
с 29 августа
Комедия британского режиссера Ника Хэмма посвящена легенде автопрома Джону деЛореану — президенту Pontiac и вице-президенту GM. Именно при нем создали DMC-12 – машину времени из «Назад в будущее».
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Терменвокс
с 30 августа
15:00
библиотека «Ржевская»
В пятницу библиотека «Ржевская» и Информационный центр по атомной энергии проведут фестиваль для школьников. На нем расскажут, как играть на терменвоксе, сделать солнечную батарею, правильно рассчитывать бюджет и многое другое. Вход свободный, но нужно записаться, так как количество мест ограничено.
30 августа
20:00
«Морзе»
Вернувшиеся (нам на радость!) британские рокеры представят в России первую часть своего лонгплея с хоррор-названием для всех, кто работал с текстовыми документами – «Everything Not Saved Will Be Lost». Вторая выйдет только осенью.
30 августа
20:00
Новая Голландия
Во дворе «Бутылки» в Новой Голландии выступит Михаэль Ротер. В 1971 году он некоторое время играл в группе Kraftwerk и выступил одним из основателей легендарных коллективов NEU! (совместно с Клаусом Дингером) и Harmonia (с Хансом Йоахимом Рёделиусом и Дитером Мёбиусом), а после этого уже сольно выпустил девять альбомов.
30-8 августа
пространство Архклуб
В пятницу в пространство Архклуб «Севкабель Порта» пройдет урбанистическая выставка. Минималистичные и строгие черно-белые фотографии новых районов Токио от Михаила Розанова, коллажи в духе русского авангарда Матвея Шапиро и огромные живописные полотна Кирилла Котешова с фантастической модульной архитектурой будущего, вдохновленные стихами Велимира Хлебникова. Проект «Артефактура» аккумулирует авторов, которые в своих работах раскрывают тему новых структур природы, создаваемой человеком.
31 августа
12:00
Новая Голландия
В последний день лета в Новой Голландии пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» в поддержку одноименного Центра, помогающего людям с аутизмом. На главной сцене выступят диджеи (в том числе Kito Jempere) и музыканты: группы Ploho и Kill the Barber, оркестр студентов «Антон тут рядом» и группа Motorama. Во дворе «Бутылки» пройдут дискуссии о коммуникации. О ней будут рассуждать художница Ольга Тобрелутс, режиссер и драматург Иван Вырыпаев, замдиректора ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова, «блогер на колесах» Наталья Камолникова, бизнес-тренер компании Gustav Семен Черноножкин, а также актер и режиссер Максим Фомин. Вход за donation. Подробнее здесь.
31-2 августа-сентября
В субботу стартует фестиваль Сергея Довлатова «День Д». Темой на этот раз станет 1989 год — «перестройки и оптимизма». Праздник состоит из лекций, кинопоказов, мастер-классов, выставок и спектаклей. Например, под эгидой фестиваля пройдет круглый стол с участием Льва Лурье и Татьяны Толстой, пьяный диктант, парад фокстерьеров и встреча с Людмилой Петрушевской. Подробности здесь.
31 августа
12:00
ул. Передовиков, 14, к. 2 (место сбора на улице)
Команда исследовательского проекта «Waterfront/Водная линия» приглашает жителей Охоты в новый необычный музей. Площадкой для него послужит деревянная вышка, которой будет функционировать одновременно и как смотровая площадка, и как выставочное пространство. Гостям проведут экскурсию по музею, расскажут о способах борьбы с борщевиком и своем опыте, а также вместе с местными жителями создадут интерактивный макет берега Охты, на котором каждый сможет отобразить свое видение этой территории в будущем. Бонус — танцы под открытым небом и вкусная еда для всех гостей.
31 августа
12:00
Парк 300-летия Санкт-Петербурга
В парке 300-летия Санкт-Петербурга в субботу запустят самого большого змея России (около 50 метров длиной) на фестивале «Летать легко!». Кроме того, в небе окажутся змеи в виде драконов, НЛО и сказочных животных. Вход свободный. Подробное расписание – в паблике «Летать легко!»
31 августа
15:00
Дворцовая площадь
В субботу в Петербурге стартует общегородской благотворительный культурный проект «Будь с городом». В рамках него петербуржцы смогут присоединиться к прохождению квестов, узнать больше о благотворительности или внести свой вклад в работу одного из фондов-участников. Также будет концертная программа на Дворцовой площади – лайвы от групп «Сплин», Therr Maitz, Markscheider Kunst и «Пролетарское танго». Вход свободный. Подробнее здесь.
31 августа
15:00
«Севкабель Порт»
В «Севкабель Порту» в субботу пройдет фестиваль «Питер, я люблю тебя». На нем выступят музыканты Sweet Hot Jazz и «Дунаевский Orchestra», а также лучшие танцовщики страны – участники шоу «Танцы» на ТНТ. Вход свободный.
31-1 августа-сентября
Студия 4.413 (Наб. Адмиралтейского канала, 17)
Новая выставка от филиала ГЦСИ (благодаря которому на форте «Константин» теперь проходит фестиваль совершенного искусства «Впередсмотрящий»). Молодая московская художница в инсталляциях и объектах воссоздает сложный путь взросления, который мы проходим, взяв из детства сказочные образы: русалок и пиковых дам, гномов и волшебников. Условность как прием, помогает ей собрать историю инициации: трансформация маленького человека в сложного большого.
31 августа
17:00
ОхтаЛаб
Музыкальный и театральный критик Дмитрий Ренанский прочитает в субботу лекцию в ОхтаЛабе о главных постановках нового сезона в Москве и Петербурге. Она поможет разобраться, на какие спектакли стоит брать билеты. Вход бесплатный, но по регистрации.
31-1 августа-сентября
Гатчина
День города в Гатчине отметят фестивалем современного искусства. Так, художники Алексей Канунников (Kislow) и Никита Plushedelica вместе с горожанами создадут «мурал» на фасаде дома по Соборной улице, 10Б. В кинотеатре «Победа» свои работы покажут медиа-художники Максим Михайлов, Андрей Свибович и Сергей Костырко. Также пройдет перфоманс «Аэлита» по мотивам основанного на романе Алексея Толстого одноименного фильма 1924 года и концерт «Марсианского овощного оркестра», в котором могут принять участие дети. Подробнее здесь.
31 августа
18:30
Михайловский театр и Филармония
В субботу Петербург принимает Дрезденский бал. Организацией события руководит автор оригинального светского события Ханс-Йоахим Фрай. В Михайловском театре пройдет гала-шоу с участием сопрано Альбины Шагимуратовой, саксофониста Игоря Бутмана, немецкого сопрано Нади Михаэль, виолончелиста Сергея Ролдугина и других. За дирижерский пульт встанет Массимо Дзанетти. Вести церемонию открытия будут немецкий актер Том Влашиха и телеведущая Оксана Федорова. Специальные гости получат награды, среди номинантов — экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и фигуристка Катарина Витт. Сам бал с банкетом пройдет в Большом зале Филармонии, поэтому на площади Искусств расстелют красную ковровую дорожку. Там же установят сцену с экранами — вход на трансляцию свободный.
31 августа
20:00
«Севкабель Порт»
В «Севкабель Порту» 31 августа покажут лучшие короткометражки режиссеров-участников Фестиваля уличного кино за последние 5 лет. Это работа Алексея Харитонова «Взятка» с Сергеем Буруновым, Игоря Каграманова «Все в ящик» с Павлом Деревянко, фильм «Бэкап» Андрея Мышкина, «Фрилансер» Андрея Кречетова с Никитой Белых и другие картины. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь. Вход свободный.
31 августа
20:00
Мастерской на Тамбовской улице
Молодые петербургские художники организуют «Фабрику» — серию арт-мьюзик-мероприятий в собственных мастерских. Первая встреча пройдет в субботу. Свои работы покажут художники по металлу. Событие продлится 10 часов и соединит в себе вечеринку, выставку и перформанс. В числе артистов заявлены художники Катерина Веселовская, Си Ло, Дмитрий Макушкин, Дарья Ковалева и Вадим Кондаков, диджеи Саша Errortica, Никита Азелицкий и Влад Кацура, музыканты Master So Hai, Иван Харламов и Вика Палий. Куратор проекта Кристина Шулякова.
31 августа
23:00
«Севкабель Порт»
В последний день лета в «Севкабель Порту» пройдет большая дискотека — с диско из 80-х, дикостью из 90-х и гламуром нулевых. Ее устраивают команда кластера и сообщество «Дикое Диско». Организаторы просят использовать в образе на вечеринку «все самое роскошное и удивительное», петь «Нас не догонят» и «Небо Лондона». Вечеринка пройдет в ангаре УКТ.
до 31 августа
Новая Голландия
Эта суббота – последний день, когда в пруду в Новой Голландии можно увидеть инсталляцию Марко Баротти «Лебеди». Художник синтезирует технологии и обыденные вещи, превращая их в движущиеся скульптуры.
1 сентября
19:00
Капелла Санкт-Петербурга
Вернувшийся в Петербург дирижер Теодор Курентзис 1 сентября даст концерт в Капелле. Это будет первое выступление его оркестра и хора musicAeterna в статусе независимого коллектива. В программе – опера Моцарта «Так поступают все».
1-8 сентября
Библиотека им. Гоголя
В Библиотеке имени Гоголя 1 сентября стартует неделя науки. В этом году фестиваль разделен на три блока — «Экология», «Космос» и «Человек». В программе – VR-сеансы, science-баттлы и кинопросмотры. Подробнее здесь.
1 сентября
19:00
«Свиное рыло»
Лекция «Свинья в искусстве прошлого и настоящего» В галерее «Свиное рыло» в воскресенье прочтет лекцию заведующий отделом новейших течений Третьяковской галереи Кирилл Светляков. Ее название интригующее – «Свинья в искусстве прошлого и настоящего. Торжество демократического хама или новый элитизм?»
до 2 сентября
Корпус Бенуа Русского музея
Эти выходные – последний шанс увидеть в Русском музее выставку «Союз молодежи», объединившую работы Малевича, Филонова, Гончаровой и Ларионова, Розановой и Экстер. Подробнее о ней редакция «Собака.ru» писала здесь.
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