Наследники: дочери владельца крупнейшего предприятия Ленобласти Сиверского метизного завода Мария и Катерина Володченко

Дочери владельца Сиверского метизного завода Мария и Катерина Володченко всегда знали, что продолжат семейное дело. Теперь Мария — финансовый директор этого крупнейшего предприятия Ленобласти, Катерина руководит его отделом продаж — и обе получают МВА в «Сколково».

Мария: Всю сознательную жизнь я ездила на завод, изучала, как все устроено, и мое образование — сначала «управление предприятием» в СПбГУ, сейчас «Сколково» — направлено на то, чтобы участвовать в его жизни. На третьем курсе экономфака я стала секретарем в отделе продаж, потом менеджером по продажам, замом главного бухгалтера, и теперь я финдиректор.

Катерина: Я с юности понимала, что буду работать на СМЗ — на завод пришла после экономического факультета СПбГУ рядовым менеджером в отдел продаж, который сейчас возглавляю.

Мария: Много думала, хочу ли я уходить в какие-то «дамские» бизнесы, и точно скажу — нет. Да, у нас специализированная продукция — фитинги, фланцы, втулки, саморезы, сетка, — но я на своем месте, мне нравится то, чем я занимаюсь, и хочу наше дело масштабировать на всю Россию.

Катерина: Недавно мы с группой из «Сколково» были в Гонконге, и меня поразил визит в компанию Huawei, где автоматизировано все, что только можно. Огромную работу они проводят с лучшими учеными и мировыми вузами — и в результате появляются новые технологии, патенты. Хотелось бы этот подход реализовать и в нашей работе.

Мария: В «Сколково» у меня уже были блоки «предпринимательство», «лидерство» и «маркетинг». И я много для себя вынесла — в частности, распрощалась с установкой, что успешным управленцем в сфере металлургии может быть только жесткий мужчина с квадратными плечами. Мой стиль управления стал демократичнее, и сотрудники теперь проявляют инициативу.

Катерина: Когда я только начала зарабатывать, сразу возникло желание потреблять люксовые вещи — но по мере насыщения пришло понимание, что важнее особенные моменты, эмоции, путешествия. Обучение в «Сколково» укрепило в мысли, что деньги — лишь средство для достижения целей, они должны работать. Как? Нужно искать ниши, где можно их применить. Если инвестировать в недвижимость, тщательно выбирать в какую: торговые центры будут все менее рентабельны, потому что торговля перемещается в онлайн, а вот коворкинги кажутся мне интересной моделью.

Мария: Если раньше я могла потратить всю зарплату на сумочку, то теперь понимаю: самая лучшая инвестиция — в образование.