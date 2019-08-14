Уикенд в Петербурге с 15 по 18 августа
Фильм «Игла» с Виктором Цоем в повторном прокате, фестиваль современного танца Open Look и концерт Антохи МС – как провести эти выходные в городе.
13-17 августа
Фестиваль современного танца Open Look
13 августа стартовал XXI Международный фестиваль современного танца Open Look. В программе этого года – спектакль японки Юи Кавагучи «andropolaroid 1.1.», постановки трех танцевальных компаний из Кореи Siga, Bora и Modern Table, а также проект «Неуместный человек» Ксении Михеевой. Локациями фестиваля станут Новая сцена Александринского театра, «Севкабель Порт», «Планетарий №1». Подробности здесь.
13 августа стартовал XXI Международный фестиваль современного танца Open Look. В программе этого года – спектакль японки Юи Кавагучи «andropolaroid 1.1.», постановки трех танцевальных компаний из Кореи Siga, Bora и Modern Table, а также проект «Неуместный человек» Ксении Михеевой. Локациями фестиваля станут Новая сцена Александринского театра, «Севкабель Порт», «Планетарий №1». Подробности здесь.
с 15 августа
Фильм «Игла»
Единственный фильм, в котором Виктор Цой сыграл главную роль, а не камео, выходит в повторный прокат. Бонус – Александр Баширов, Петр Мамонов и то, что это отреставрированная версия картины.
Единственный фильм, в котором Виктор Цой сыграл главную роль, а не камео, выходит в повторный прокат. Бонус – Александр Баширов, Петр Мамонов и то, что это отреставрированная версия картины.
с 15 августа
Фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» / The Death and Life of John F. Donovan
Седьмой полный метр (и англоязычный дебют) канадца Ксаьве Долана с Китом Харингтоном, Сьюзен Сарандон и Натали Портман. На этот раз темой для высказывания он выбрал право селебрити на личную жизнь. Актер подростковой франшизы Джона Ф. Донован много лет вынужден скрывать свою ориентацию. О своем тотальном одиночестве он рассказывает только маленькому мальчику, которому отвечает на фанатское письмо.
Седьмой полный метр (и англоязычный дебют) канадца Ксаьве Долана с Китом Харингтоном, Сьюзен Сарандон и Натали Портман. На этот раз темой для высказывания он выбрал право селебрити на личную жизнь. Актер подростковой франшизы Джона Ф. Донован много лет вынужден скрывать свою ориентацию. О своем тотальном одиночестве он рассказывает только маленькому мальчику, которому отвечает на фанатское письмо.
с 15 августа
Фильм «Angry Birds 2 в кино» / The Angry Birds Movie 2
Сиквел анимационного фильма, основанного на компьютерной игре. В новой части франшизы птицы и свиньи должны будут объединиться для борьбы с новым врагом.
Сиквел анимационного фильма, основанного на компьютерной игре. В новой части франшизы птицы и свиньи должны будут объединиться для борьбы с новым врагом.
с 15 августа
Фильм «Ангел мой»
Триллер о баталиях двух матерей за ребенка. Звезда экранизаций «Миллениума» Нуми Рапас играет убитую горем женщину, потерявшую дочь. Встретив похожую на нее девочку, она пытается войти в ее жизнь, чему не рада ее родная мать (Ивонн Страховски из «Рассказа служанки»).
Триллер о баталиях двух матерей за ребенка. Звезда экранизаций «Миллениума» Нуми Рапас играет убитую горем женщину, потерявшую дочь. Встретив похожую на нее девочку, она пытается войти в ее жизнь, чему не рада ее родная мать (Ивонн Страховски из «Рассказа служанки»).
15-10 августа-ноября
Эрарта
Выставка Дани Акулина «Пенумбра»
В четверг в Эрарте открывается выставка российско-немецкого художника Дани Акулина. Он впервые представит в Петербурге свои монументальные пейзажи – бескрайнее небо, поля и море.
В четверг в Эрарте открывается выставка российско-немецкого художника Дани Акулина. Он впервые представит в Петербурге свои монументальные пейзажи – бескрайнее небо, поля и море.
15 августа
19:00
крыша Hi-Hat
Фестиваль «Нежность»
В четверг на крыше Hi-Hat пройдет фестиваль «Нежность». В его лайн-апе – группа «АлоэВера», Terelya иKsusha Neva: артисты, представляющие все грани чувственности.
В четверг на крыше Hi-Hat пройдет фестиваль «Нежность». В его лайн-апе – группа «АлоэВера», Terelya иKsusha Neva: артисты, представляющие все грани чувственности.
15-28 августа
Открытая литературная школа «Россия: Диалог культур»
С 15 по 28 августа музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме организует литературную школу. Учить творить в ней будут 12 известных писателей: от лауреатов «Русского Букера» Михаила Елизарова и Александра Снегирева до победителя «Ясной поляны» Наринэ Абгарян. Курируют проект писатели Андрей Аствацатуров и Дмитрий Орехов. Участие в школе бесплатное, но обязательна предварительная регистрация. Подробности — по ссылке.
С 15 по 28 августа музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме организует литературную школу. Учить творить в ней будут 12 известных писателей: от лауреатов «Русского Букера» Михаила Елизарова и Александра Снегирева до победителя «Ясной поляны» Наринэ Абгарян. Курируют проект писатели Андрей Аствацатуров и Дмитрий Орехов. Участие в школе бесплатное, но обязательна предварительная регистрация. Подробности — по ссылке.
15-18 августа
у Петропавловской крепости
Парусная регата СПбГУ
В четверг в акватории Невы у стен Петропавловской крепости стартует парусная регата. Участие в соревнованиях примут яхтсмены из восьми стран мира. А на Заячьем острове пройдет береговая программа — встречи с победителями международных соревнований, выставка об истории морских традиций города, а также серия обучающих мастер-классов. Вход на все мероприятия свободный.
В четверг в акватории Невы у стен Петропавловской крепости стартует парусная регата. Участие в соревнованиях примут яхтсмены из восьми стран мира. А на Заячьем острове пройдет береговая программа — встречи с победителями международных соревнований, выставка об истории морских традиций города, а также серия обучающих мастер-классов. Вход на все мероприятия свободный.
до 16 августа
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Выставка «Настоящий ХХ век»
16 августа – последний шанс увидеть выставку из 200 редких фотографий друзей и современников Анны Ахматовой. В собрании музея в Фонтанном Доме хранятся редкие кадры Иосифа Бродского и Фаины Раневской, Дмитрия Шостаковича и Федора Шаляпина. Подробнее здесь.
16 августа – последний шанс увидеть выставку из 200 редких фотографий друзей и современников Анны Ахматовой. В собрании музея в Фонтанном Доме хранятся редкие кадры Иосифа Бродского и Фаины Раневской, Дмитрия Шостаковича и Федора Шаляпина. Подробнее здесь.
16 августа
20:00
Новая Голландия
Концерт The Retuses
В пятницу во дворе «Бутылки» в Новой Голландии выступит инди-фолк группа The Retuses. Коллектив записал новый альбом OMYT после почти четырехлетнего молчания. Вход свободный, но по регистрации, так как количество мест ограничено.
В пятницу во дворе «Бутылки» в Новой Голландии выступит инди-фолк группа The Retuses. Коллектив записал новый альбом OMYT после почти четырехлетнего молчания. Вход свободный, но по регистрации, так как количество мест ограничено.
16 августа
22:00
Blank
Вечеринка «Горизонт»
В пятницу в клубе Blank пройдет вечеринка «Горизонт». Ее героями станут шведский дуэт SHXCXCHCXSH (резиденты Avian и Mord), итальянец Francesco Del Garda, берлинец Bihn, а также Vasil — представитель украинской инициативы Reset.Локальная поддержка от Nastia Reigel, Shutta, Module Werk, Zaletny, Tolya Klepalov, Andrey Kaptsan, Citizen Pablo, Artem Lastname, Abbess.
В пятницу в клубе Blank пройдет вечеринка «Горизонт». Ее героями станут шведский дуэт SHXCXCHCXSH (резиденты Avian и Mord), итальянец Francesco Del Garda, берлинец Bihn, а также Vasil — представитель украинской инициативы Reset.Локальная поддержка от Nastia Reigel, Shutta, Module Werk, Zaletny, Tolya Klepalov, Andrey Kaptsan, Citizen Pablo, Artem Lastname, Abbess.
17-18 августа
«Севкабель Порт»
Фестиваль Smoke & Fire
На главном мясном ивенте сезона — от Smoke BBQ и ресторанной группы Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова — свинину, говядину и баранину приготовят с помощью смокера, гриля, биг-грин-эгг, мангала, вертела и еще десятью разными способами.
На главном мясном ивенте сезона — от Smoke BBQ и ресторанной группы Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова — свинину, говядину и баранину приготовят с помощью смокера, гриля, биг-грин-эгг, мангала, вертела и еще десятью разными способами.
17-18 августа
12:00
Новая Голландия
Backyard Party в Новой Голландии
На газоне за «Бутылкой» в эти выходные пройдет последняя Backyard Party этого лета. Кафе-резиденты Новой Голландии вновь будут готовить стрит-фуд: ребра BBQ, крылышки, кебабы, овощи-гриль, и многое другое. Также в программе гаражная распродажа и сеты от диджеев. Вход свободный, но мероприятие может быть отменено в случае дождя.
На газоне за «Бутылкой» в эти выходные пройдет последняя Backyard Party этого лета. Кафе-резиденты Новой Голландии вновь будут готовить стрит-фуд: ребра BBQ, крылышки, кебабы, овощи-гриль, и многое другое. Также в программе гаражная распродажа и сеты от диджеев. Вход свободный, но мероприятие может быть отменено в случае дождя.
17-18 августа
Science Fest
В субботу в Петербурге пройдет фестиваль науки Science Fest. Он развернется на пяти площадках города — в том числе в «Планетарии №1». В программе – 15 арт-перформансов от современных медиахудожников, выставки разработок в области искусственного интеллекта и танцы огромных промышленных роботов. Подробнее здесь.
В субботу в Петербурге пройдет фестиваль науки Science Fest. Он развернется на пяти площадках города — в том числе в «Планетарии №1». В программе – 15 арт-перформансов от современных медиахудожников, выставки разработок в области искусственного интеллекта и танцы огромных промышленных роботов. Подробнее здесь.
17 августа
15:00
ЦПКиО им. Кирова
Лекция Мэган Виртанен о спорте и моде в СССР
Мэган Виртанен прочитает в Конюшенном корпусе ЦПКиО им. Кирова лекцию «Спортсменка, комсомолка, красавица: спорт и мода в сталинском СССР». Историк моды и колумнист «Собака.ru» расскажет, как советская пропаганда здорового и активного образа жизни повлияла на эстетические взгляды жителей страны, какую одежду производили швейные фабрики в СССР и почему модная девушка 1930-х обязательно была спортсменкой. и как парады физкультурников и кинематограф формировали новую моду.
Мэган Виртанен прочитает в Конюшенном корпусе ЦПКиО им. Кирова лекцию «Спортсменка, комсомолка, красавица: спорт и мода в сталинском СССР». Историк моды и колумнист «Собака.ru» расскажет, как советская пропаганда здорового и активного образа жизни повлияла на эстетические взгляды жителей страны, какую одежду производили швейные фабрики в СССР и почему модная девушка 1930-х обязательно была спортсменкой. и как парады физкультурников и кинематограф формировали новую моду.
17 августа
18:00
«Скороход»
Спектакль «Тождество Эйлера»
В субботу в пространстве «Скороход» режиссер Олег Христолюбский покажет премьеру своего нового спектакля «Тождество Эйлера». Постановка посвящена эстетической и абстрактной сущности математики. Зрителей будут запускать в пространство раз в полчаса (с 18:00), где они наденут наушники и начнут сами «собирать» историю в произвольном порядке – спектакль играется без актеров, но с одиннадцатью ноутбуками.
В субботу в пространстве «Скороход» режиссер Олег Христолюбский покажет премьеру своего нового спектакля «Тождество Эйлера». Постановка посвящена эстетической и абстрактной сущности математики. Зрителей будут запускать в пространство раз в полчаса (с 18:00), где они наденут наушники и начнут сами «собирать» историю в произвольном порядке – спектакль играется без актеров, но с одиннадцатью ноутбуками.
17 августа
19:00
Roof Place
Фестиваль «МЫ на крыше»
В субботу на крыше Roof Place пройдет фестиваль «МЫ на крыше», организованныйДэниелем Шейком из группы «МЫ». Среди его участников – Anna Lann, «Счастливые люди», «Немы», «Ритуальные услуги».
В субботу на крыше Roof Place пройдет фестиваль «МЫ на крыше», организованныйДэниелем Шейком из группы «МЫ». Среди его участников – Anna Lann, «Счастливые люди», «Немы», «Ритуальные услуги».
18 августа
19:00
Roof Place
Концерт Антохи МС
В воскресенье на крыше Roof Place пройдет концерт Антохи МС с живым бэндом. Музыкант презентует вышедший в июне альбом «Про меня» и, конечно, споет «Лето, прием», «Время ток» и другие хиты.
В воскресенье на крыше Roof Place пройдет концерт Антохи МС с живым бэндом. Музыкант презентует вышедший в июне альбом «Про меня» и, конечно, споет «Лето, прием», «Время ток» и другие хиты.
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