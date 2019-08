Уикенд в Петербурге с 15 по 18 августа

с 15 августа

Фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» / The Death and Life of John F. Donovan



Седьмой полный метр (и англоязычный дебют) канадца Ксаьве Долана с Китом Харингтоном, Сьюзен Сарандон и Натали Портман. На этот раз темой для высказывания он выбрал право селебрити на личную жизнь. Актер подростковой франшизы Джона Ф. Донован много лет вынужден скрывать свою ориентацию. О своем тотальном одиночестве он рассказывает только маленькому мальчику, которому отвечает на фанатское письмо.