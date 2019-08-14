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Уикенд в Петербурге с 15 по 18 августа

Фильм «Игла» с Виктором Цоем в повторном прокате, фестиваль современного танца Open Look и концерт Антохи МС – как провести эти выходные в городе.

Пт 16 августа Сб 17 августа Вс 18 августа

 

13-17 августа

Фестиваль современного танца Open Look

13 августа стартовал XXI Международный фестиваль современного танца Open Look. В программе этого года – спектакль японки Юи Кавагучи «andropolaroid 1.1.», постановки трех танцевальных компаний из Кореи Siga, Bora и Modern Table, а также проект «Неуместный человек» Ксении Михеевой. Локациями фестиваля станут Новая сцена Александринского театра, «Севкабель Порт», «Планетарий №1». Подробности здесь. 

с 15 августа

Фильм «Игла»

Единственный фильм, в котором Виктор Цой сыграл главную роль, а не камео, выходит в повторный прокат. Бонус – Александр Баширов, Петр Мамонов и то, что это отреставрированная версия картины.

с 15 августа

Фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» / The Death and Life of John F. Donovan

Седьмой полный метр (и англоязычный дебют) канадца Ксаьве Долана с Китом Харингтоном, Сьюзен Сарандон и Натали Портман. На этот раз темой для высказывания он выбрал право селебрити на личную жизнь. Актер подростковой франшизы Джона Ф. Донован много лет вынужден скрывать свою ориентацию. О своем тотальном одиночестве он рассказывает только маленькому мальчику, которому отвечает на фанатское письмо.

с 15 августа

Фильм «Angry Birds 2 в кино» / The Angry Birds Movie 2

Сиквел анимационного фильма, основанного на компьютерной игре. В новой части франшизы птицы и свиньи должны будут объединиться для борьбы с новым врагом.

с 15 августа

Фильм «Ангел мой»

Триллер о баталиях двух матерей за ребенка. Звезда экранизаций «Миллениума» Нуми Рапас играет убитую горем женщину, потерявшую дочь. Встретив похожую на нее девочку, она пытается войти в ее жизнь, чему не рада ее родная мать (Ивонн Страховски из «Рассказа служанки»).

15-10 августа-ноября

Эрарта

Выставка Дани Акулина «Пенумбра»

В четверг в Эрарте открывается выставка российско-немецкого художника Дани Акулина. Он впервые представит в Петербурге свои монументальные пейзажи – бескрайнее небо, поля и море.

15 августа

19:00

крыша Hi-Hat

Фестиваль «Нежность»

В четверг на крыше Hi-Hat пройдет фестиваль «Нежность». В его лайн-апе – группа «АлоэВера», Terelya иKsusha Neva: артисты, представляющие все грани чувственности.

15-28 августа

Открытая литературная школа «Россия: Диалог культур»

С 15 по 28 августа музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме организует литературную школу. Учить творить в ней будут 12 известных писателей: от лауреатов «Русского Букера» Михаила Елизарова и Александра Снегирева до победителя «Ясной поляны» Наринэ Абгарян. Курируют проект писатели Андрей Аствацатуров и Дмитрий Орехов. Участие в школе бесплатное, но обязательна предварительная регистрация. Подробности — по ссылке.

15-18 августа

у Петропавловской крепости

Парусная регата СПбГУ

В четверг в акватории Невы у стен Петропавловской крепости стартует парусная регата. Участие в соревнованиях примут яхтсмены из восьми стран мира. А на Заячьем острове пройдет береговая программа — встречи с победителями международных соревнований, выставка об истории морских традиций города, а также серия обучающих мастер-классов. Вход на все мероприятия свободный.

до 16 августа

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Выставка «Настоящий ХХ век»

16 августа – последний шанс увидеть выставку из 200 редких фотографий друзей и современников Анны Ахматовой. В собрании музея в Фонтанном Доме хранятся редкие кадры Иосифа Бродского и Фаины Раневской, Дмитрия Шостаковича и Федора Шаляпина. Подробнее здесь.

16 августа

20:00

Новая Голландия

Концерт The Retuses

В пятницу во дворе «Бутылки» в Новой Голландии выступит инди-фолк группа The Retuses. Коллектив записал новый альбом OMYT после почти четырехлетнего молчания. Вход свободный, но по регистрации, так как количество мест ограничено.

16 августа

22:00

Blank

Вечеринка «Горизонт»

В пятницу в клубе Blank пройдет вечеринка «Горизонт». Ее героями станут шведский дуэт SHXCXCHCXSH (резиденты Avian и Mord), итальянец Francesco Del Garda, берлинец Bihn, а также Vasil — представитель украинской инициативы Reset.Локальная поддержка от Nastia Reigel, Shutta, Module Werk, Zaletny, Tolya Klepalov, Andrey Kaptsan, Citizen Pablo, Artem Lastname, Abbess.

17-18 августа

«Севкабель Порт» 

Фестиваль Smoke & Fire

На главном мясном ивенте сезона — от Smoke BBQ и ресторанной группы Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова — свинину, говядину и баранину приготовят с помощью смокера, гриля, биг-грин-эгг, мангала, вертела и еще десятью разными способами.

17-18 августа

12:00

Новая Голландия

Backyard Party в Новой Голландии

На газоне за «Бутылкой» в эти выходные пройдет последняя Backyard Party этого лета. Кафе-резиденты Новой Голландии вновь будут готовить стрит-фуд: ребра BBQ, крылышки, кебабы, овощи-гриль, и многое другое. Также в программе гаражная распродажа и сеты от диджеев. Вход свободный, но мероприятие может быть отменено в случае дождя.

17-18 августа

Science Fest

В субботу в Петербурге пройдет фестиваль науки Science Fest. Он развернется на пяти площадках города — в том числе в «Планетарии №1». В программе – 15 арт-перформансов от современных медиахудожников, выставки разработок в области искусственного интеллекта и танцы огромных промышленных роботов. Подробнее здесь.

17 августа

15:00

ЦПКиО им. Кирова

Лекция Мэган Виртанен о спорте и моде в СССР

Мэган Виртанен прочитает в Конюшенном корпусе ЦПКиО им. Кирова лекцию «Спортсменка, комсомолка, красавица: спорт и мода в сталинском СССР». Историк моды и колумнист «Собака.ru» расскажет, как советская пропаганда здорового и активного образа жизни повлияла на эстетические взгляды жителей страны, какую одежду производили швейные фабрики в СССР и почему модная девушка 1930-х обязательно была спортсменкой. и как парады физкультурников и кинематограф формировали новую моду.

17 августа

18:00

«Скороход»

Спектакль «Тождество Эйлера»

В субботу в пространстве «Скороход» режиссер Олег Христолюбский покажет премьеру своего нового спектакля «Тождество Эйлера». Постановка посвящена эстетической и абстрактной сущности математики. Зрителей будут запускать в пространство раз в полчаса (с 18:00), где они наденут наушники и начнут сами «собирать» историю в произвольном порядке – спектакль играется без актеров, но с одиннадцатью ноутбуками. 

17 августа

19:00

Roof Place

Фестиваль «МЫ на крыше»

В субботу на крыше Roof Place пройдет фестиваль «МЫ на крыше», организованныйДэниелем Шейком из группы «МЫ». Среди его участников – Anna Lann, «Счастливые люди», «Немы», «Ритуальные услуги».    

18 августа

19:00

Roof Place

Концерт Антохи МС

В воскресенье на крыше Roof Place пройдет концерт Антохи МС с живым бэндом. Музыкант презентует вышедший в июне альбом «Про меня» и, конечно, споет «Лето, прием», «Время ток» и другие хиты.

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