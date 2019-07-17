Центр «Антон тут рядом» открывает новую площадку на Невском проспекте

Единственный в России центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» открывает новое пространство на Невском проспекте. Там разместятся мастерские и репетиционные залы для оркестра центра, а также будут ставить спектакли и создавать мультипликацию.

Сейчас волонтеры «Антон тут рядом» приступили к ремонту посещения — снимают обои, демонтируют старый пол и кафель. На новой площадке разместятся различные мастерские, репетиционная точка оркестра «Антон тут рядом», а также планируют проводить встречи, мастер-классы, спектакли и концерты. В связи с грядущим открытием и расширением, в центр приглашают новых волонтеров.

«Мы очень рады, что в нашей большой команде сотрудников и волонтеров есть так много людей, которые собрались и вместе делают общее дело. Вместе мы сделаем новую большую площадку для наших студентов, где они будут заниматься в мастерских, репетировать в оркестре «Антон тут рядом», ставить спектакли, делать мультфильмы. А еще мы хотим, чтобы это была большая творческая площадка для горожан, в том числе. Поэтому мы планируем проводить встречи, мастер-классы, спектакли и концерты», — рассказывают сотрудники центра.

Напомним, в 2018 году власти Петербурга предложили заселить Центр «Антон тут рядом», оказывающий поддержку людям с аутизмом, в бывшие помещения правозащитной организации «Мемориал». В центре «Антон тут рядом» заявили, что о планах властей им было неизвестно: «Очень жаль, что задачи, связанные с имиджем городских властей Петербурга, решаются за чужой счет. Мы оказались искусственно вставлены в конструкцию, которая противопоставляет Центр и правозащитную организацию "Мемориал"».

Ранее в петербургских супермаркетах начали продавать товары от центра «Антон тут рядом». Среди них — товары для дома, аксессуары, крафтовые блокноты, посуда и сувениры центра. Благодаря этому мастерские центра получат гарантированный источник финансирования. Организация существует за счет поддержки частных и крупных жертвователей, а также госпомощи, которую в этом году значительно урезали. Мы опубликовали полный текст обращения, в котором сотрудники центра рассказывают, какие изменения коснулись организации, и чем конкретно может помочь каждый неравнодушный петербуржец.