Уикенд в Петербурге с 25 по 28 апреля
История создания Оксфордского словаря с Мелом Гибсоном и Шоном Пенном, премьера «Мертвых душ» в Театре им. Ленсовета и выставка графики Джакометти и Шагала – как провести эти выходные в городе.
24-4 апреля-мая
Завод имени Степана Разина
С 24 апреля на трех этажах экс-завода имени Степана Разина стартовала групповая выставка двух десятков молодых петербургских художников. Среди них – Лиза Бобкова, Анна Андржиевская, Владимир Бродарский и многие другие. Подробнее о ней здесь.
с 25 апреля
Драма с Кирой Найтли о том, что от ненависти до дружбы и любви совсем недалеко. Британский военный Льюис Морган получает назначение на пост мэра Гамбурга после Второй мировой. Он переезжает с красавицей-женой в особняк, из которого еще не выехал немецкий архитектор с маленькой дочерью.
с25 апреля
Актер Мел Гибсон купил права на экранизацию книги Саймона Уинчестера «Кроуторнский хирург» еще в 1999 году. Это история создания Оксфордского словаря профессором Джеймсом Мюррейем (сам Гибсон), ему помогает заключенный в психбольницу преступник — доктор Уильям Майнор (Шон Пенн).
с 25 апреля
Драма Надава Лапида была всеобщим фаворитом на минувшем Берлинском кинофестивале и (заслуженно) получила приз как лучшая картина. Демобилизовавшийся израильтянин Йоав (Том Мерсье) перебирается в Париж, чтобы понять, кто он и чего хочет от жизни.
с 25 апреля
Еще один победитель Берлинале – обладатель приза за лучший сценарий: «Однажды в Америке» только в Италии. Это история молодых и дерзких королей преступного мира Неаполя.
25-26 апреля
Театр им. Ленсовета
Режиссер Роман Кочержевский, ученик и последователь Юрия Бутусова, деконструирует текст Гоголя со звездным кастом Театра имени Леносовета от Анны Ковальчук и Сергея Мигицко до Лауры Пицхелаури и Сергея Перегудова. В их трактовке поэма – это захватывающее расследование в духе «Настоящего детектива» о том, а был ли Чичиков и чьи души вообще остались живыми.
25-28 апреля
Ботанический сад впервые покажет свою коллекцию редких и экзотических кактусов, которая обычно хранится в его фондах. Ее можно будет увидеть с 25 по 28 апреля, а в выходные она станет частью фестиваля «Тайны весеннего королевства», посвященного цветам ранней весны. Подробную информацию о мероприятии смотрите на сайте Ботсада.
25 апреля
19:00
В четверг, в Международный день ДНК, в СПбГУ, Маяковке, Yota Lab или дома можно написать так называемую «Генетическую лабораторную». Это часть проекта «Открытая Лабораторная» – естественно-научный аналог «Тотального диктанта». Подробнее на официальном сайте.
26-11 апреля-мая
Библиотека книжной графики
В скромном выставочном зале Библиотеки книжной графики (7-я Красноармейская, 30) открывается проект достойный эрмитажного «Кабинета книги художника» — покажут тиражную графику Альберто Джакометти, Фернана Леже и Мориса Утрилло, Марка Шагала, Альбера Марке с образами Парижа. Книги и графические листы для выставки предоставил математик, альпинист и собиратель livre d'artiste Марк Башмаков, который часть своей коллекции роскошно оформленных художниками изданий подарил Эрмитажу.
26-23 апреля-июня
19:00
Anna Nova
Вы могли не видеть живопись Александра Дашевского, но его мемориальный стенд, посвященный архитектору Александру Жуку, наверняка пробегали глазами — он украшает зону вылета аэропорта Пулково. Его новый проект в Anna Nova — продолжение остросюжетной истории о мутациях классического картинного формата. Дашевский ищет способы подверстать живопись со всеми ее возможностями и ограничениями под собственные задачи: делает подрамники неправильных форм, освобождая фигуры от фона, разбивает изображение на фрагменты или приставляет к работе написанную красками тень, так чтобы принципы подражания действительности спорили с законами физики.
26-27 апреля
19:00
ТЮЗ
В ТЮЗе 26 и 27 апреля – премьера постановки по Гончаровскому «Обрыву». Из двухтомного романа художественный руководитель театра Адольф Шапиро сделал 80-страничную пьесу, построенную на линиях основных персонажей. Режиссер спектакля – Анатолий Ледуховский.
26 апреля
20:00
«Скороход»
На площадке «Скороход» режиссер Таня Вайнштейн поставила иммерсивный спектакль «Комиссия». Его зрители смогут попробовать себя в активной роли – абитуриента, якобы поступающего в театральный вуз. Те, кто не готов выйти из зоны комфорта, могут наблюдать за происходящим как «вольнослушатели».
26 апреля
22:00
«ХВ»
В пятницу в клубе «ХВ», который находится на территории проекта «Севкабель Порт», пройдет перфоманс-вечеринка проекта «Ленинградский нуар». Помимо самого шоу, в программе – свето-инсталляции на окнах, премьера клипа Nosuha, диджей-сеты.
27-28 апреля
9:30
Конгресс-Центр ЛПМ
В субботу и воскресенье в Конгресс-Центре ЛПМ на проспекте Медиков, 3, пройдет первый в России Чемпионат по интеллектуальным видам спорта Inchamp. На нем каждый желающий сможет продемонстрировать уникальные способности своей памяти, внимания, навыка счета и скорочтения. Прототипом стал американский чемпионат USA Memory Championship. Подробности здесь.
27-28 апреля
ЦИ «Невский 8»
Благотворительный фэшн-проект «Барахолка fashion weekend» проводит десятый сезон в Петербурге. На одной площадке в ЦИ «Невский 8» соберут дизайнерские, брендовые и винтажные вещи, а все собранные средства пойдут на программы помощи детям и взрослым с тяжелой инвалидностью – подопечным фонда «Перспективы». Вход свободный.
27-28 апреля
11:00
«Севкабель Порт»
В выходные в «Севкабель Порту» пройдет Vintage Festival, на котором можно купить винтажную одежду, аксессуары, мебель и пластинки от 30 различных объединений. Среди них — магазины Sekont Kent, Vintage Champagne, Kamode, Kissa Market и Artskill. Кроме того, на сцене выступят музыкальные коллективы «Русский Бэнд» и «Биг Бадди», а также один из организаторов фестиваля — солист ВИА «Пролетарское танго» Дмитрий Караневский. Подробнее здесь.
27 апреля
13:00
«Ткачи»
В субботу в пространстве «Ткачи» пройдет пятый «Кубок малого шлема» – «алкогольный саммит», на который соберутся десятки брендов и баров (от Калининграда до Новосибирска, стран СНГ и Балтии) с сотнями образцов. Приобрести билеты, дающие право на участие в дегустации, могут только совершеннолетние.
27-28 апреля
13:00
СКК
В выходные в СКК пройдет фестиваль комиксов, косплея, компьютерных игр, фильмов и книг Epic Con Saint Petersburg. На арене создадут декорации по мотивам сай-фай картин, сериалов, комиксов, а также компьютерных и настольных игр.
27 апреля
19:15
«Родина»
Культовую картину Люка Бессона с юной Натали Портман и Жаном Рено вновь покажут на большом экране – в кинотеатре «Родина». Сеанс пройдет на языке оригинала с русским субтитрами.
27 апреля
20:00
«Космонавт»
Петербургская группа «Аффинаж» в субботу даст большой весенний концерт в клубе «Космонавт». В планах музыкантов – презентация нового сингла и треки, вошедший в альбом-трилогию «Золото».
27 апреля
20:00
Центр перемещений во времени KOD
27 апреля в Центре перемещений во времени KOD (ул. Комсомола, 2) выступят признанные гуру детройтского рэпа – Apollo Brown и его соратник Rapper Big Pooh. Организаторы концерта обещают «музыку гетто, как завещали деды сопротивления» без «жеманства и автотюна».
27 апреля
23:00
«Центральная станция»
В Петербурге 27 апреля пройдет весенняя Loshadka Pаrty. Организаторы обещают, как и всегда, «массовый кураж, торжество сексуальности, красоты и индивидуальности, неконтролируемую вакханалию и настоящий парад любви».
28-3 апреля-июня
Новый музей
В Новом музее Аслана Чехоева в воскресенье стартует персональный выставка Владимира Шинкарева. Ее ироничное название, данное самими художником, говорит само за себя: в экспозиции – его привычные пейзажи Петербурга и пригородов, а также время от времени – тематические композиции о любимых картинах, фильмах, книгах и образах жизни. Всего около 100 произведений разных лет.
28 апреля
19:00
«Книги и кофе»
Музыкант и экс-телеведущий Павел Полухутенко выступит в воскресенье в пространстве «Книги и кофе» (Гагаринская, 20). Концерт приурочен к выходу его нового сингла «Все хорошо», релиз которого прошел 18 апреля на всех цифровых площадках. Вместе с Павлом в этот вечер также сыграют балалаечник – виртуоз Георгий Нефедов и Юрий Лебедев (перкуссия, кахон).
c 29 апреля
Долгожданное возвращение героев Вселенной Marvel. Как обычно, создатели франшизы скрывают, что ждет уцелевших Мстителей. Но, конечно, им вновь придется разработать план, чтобы победить могущественного титана Таноса.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.