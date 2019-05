Уикенд в Петербурге с 25 по 28 апреля

с25 апреля

Фильм «Игры разумов» / The Professor and the Madman



Актер Мел Гибсон купил права на экранизацию книги Саймона Уинчестера «Кроуторнский хирург» еще в 1999 году. Это история создания Оксфордского словаря профессором Джеймсом Мюррейем (сам Гибсон), ему помогает заключенный в психбольницу преступник — доктор Уильям Майнор (Шон Пенн).