Уикенд в Петербурге с 25 по 28 апреля

28-3 апреля-июня Новый музей

Выставка Владимира Шинкарева «Одно и то же»



В Новом музее Аслана Чехоева в воскресенье стартует персональный выставка Владимира Шинкарева. Ее ироничное название, данное самими художником, говорит само за себя: в экспозиции – его привычные пейзажи Петербурга и пригородов, а также время от времени – тематические композиции о любимых картинах, фильмах, книгах и образах жизни. Всего около 100 произведений разных лет.