Проект нового Музея блокады Ленинграда заморозили

Проект строительства нового Музея блокады Ленинграда заморозили по поручение врио губернатора Александра Беглова, пишет «Фонтанка». С соответствующим заявлением выступила новый вице-губернатор города Любовь Совершаева.

Депутат от партии «Справедливая Россия» Алексей Ковалев попросил Совершаеву посодействовать в реализации проекта на Смольной набережной. Она ответила, что музей превратился в тему политический дискуссий.

«Я не знаю, чьи там коммерческие интересы, но я точно знаю, что политические партии эту тему взяли как шест и начали ее разыгрывать. Это плохая история, мы пытаемся перетянуть блокадников то на одну сторону, то на другую», — подчеркнула она.

Самым спорным моментом Совершаева считает предполагаемое расположение музей. «Мы хотим, чтобы люди на подкидыши садились? Или нам нужна транспортная доступность?», — спросила чиновница.