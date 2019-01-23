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Проект нового Музея блокады Ленинграда заморозили

Проект строительства нового Музея блокады Ленинграда заморозили по поручение врио губернатора Александра Беглова, пишет «Фонтанка». С соответствующим заявлением выступила новый вице-губернатор города Любовь Совершаева. 

Депутат от партии «Справедливая Россия» Алексей Ковалев попросил Совершаеву посодействовать в реализации проекта на Смольной набережной. Она ответила, что музей превратился в тему политический дискуссий.

«Я не знаю, чьи там коммерческие интересы, но я точно знаю, что политические партии эту тему взяли как шест и начали ее разыгрывать. Это плохая история, мы пытаемся перетянуть блокадников то на одну сторону, то на другую», — подчеркнула она. 

Самым спорным моментом Совершаева считает предполагаемое расположение музей. «Мы хотим, чтобы люди на подкидыши садились? Или нам нужна транспортная доступность?», — спросила чиновница.

Чем плох Блокадный музей, который построят в Петербурге, и каким он должен быть?

Напомним, в конкурсе архитектурных проектов на строительство нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» победил проект «Студии 44» Никиты Явейна. 

При строительстве нового музея хотели учесть опыт Имперского военного музея в Лондоне, израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста), Музея памяти 11 сентября в Нью-Йорке и других институций за рубежом.

Экспозиция включит 15 разделов, которые отразят жизнь Ленинграда-Петербурга с 1930-х годов до «постблокады», то есть нашего времени. Создатели предполагают, что главными артефактами станут предметы повседневности 1940-х годов. В музее также широко задействуют видео- и аудиоматериалы.

Проект петербургского музея блокады «Студии 44» Никиты Явейна получил главный приз в номинации «Культура» на архитектурном Нобеле – Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме. 

 

 

Ранее архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.


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