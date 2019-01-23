Проект нового Музея блокады Ленинграда заморозили
Проект строительства нового Музея блокады Ленинграда заморозили по поручение врио губернатора Александра Беглова, пишет «Фонтанка». С соответствующим заявлением выступила новый вице-губернатор города Любовь Совершаева.
Депутат от партии «Справедливая Россия» Алексей Ковалев попросил Совершаеву посодействовать в реализации проекта на Смольной набережной. Она ответила, что музей превратился в тему политический дискуссий.
«Я не знаю, чьи там коммерческие интересы, но я точно знаю, что политические партии эту тему взяли как шест и начали ее разыгрывать. Это плохая история, мы пытаемся перетянуть блокадников то на одну сторону, то на другую», — подчеркнула она.
Самым спорным моментом Совершаева считает предполагаемое расположение музей. «Мы хотим, чтобы люди на подкидыши садились? Или нам нужна транспортная доступность?», — спросила чиновница.
Напомним, в конкурсе архитектурных проектов на строительство нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» победил проект «Студии 44» Никиты Явейна.
При строительстве нового музея хотели учесть опыт Имперского военного музея в Лондоне, израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста), Музея памяти 11 сентября в Нью-Йорке и других институций за рубежом.
Экспозиция включит 15 разделов, которые отразят жизнь Ленинграда-Петербурга с 1930-х годов до «постблокады», то есть нашего времени. Создатели предполагают, что главными артефактами станут предметы повседневности 1940-х годов. В музее также широко задействуют видео- и аудиоматериалы.
Проект петербургского музея блокады «Студии 44» Никиты Явейна получил главный приз в номинации «Культура» на архитектурном Нобеле – Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме.
Ранее архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.