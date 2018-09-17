В бывшей аптеке доктора Пеля на Гороховой заменили исторические двери на пластиковые

В парадной дома, где располагалась аптека доктора Оскара Пеля (нынешнаяя аптека «Петрофарм»), заменили исторические двери на металлопластиковые. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на краеведа Алексея Шишкина.

Строители сняли старинное стекло со знаком «поставщик императорского двора» с двуглавым орлом, а также травленое стекло у входа в парадную. В последний раз двери в первоначальном состоянии видели 6 сентября.