В бывшей аптеке доктора Пеля на Гороховой заменили исторические двери на пластиковые
В парадной дома, где располагалась аптека доктора Оскара Пеля (нынешнаяя аптека «Петрофарм»), заменили исторические двери на металлопластиковые. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на краеведа Алексея Шишкина.
Строители сняли старинное стекло со знаком «поставщик императорского двора» с двуглавым орлом, а также травленое стекло у входа в парадную. В последний раз двери в первоначальном состоянии видели 6 сентября.
Шишкин добавил, что травленное стекло все-таки удалось спасти и оно сейчас «находится в надежном месте».
Управляющая аптечной сетью «Петрофарм» Ольга Рольская рассказала «Петербургскому дневнику», что заменить старые двери пришлось из-за их плохого состояния.
Ольга Рольская также отметила, что рама с рисунком, которая была над входной дверью, не пострадала. Она сохранена и хранится в аптеке. «Куда ее приделать мы пока не знаем, но она лежит у нас в целости и сохранности», - подчеркнула она.
В начале сентября рабочие сбили метлахскую плитку вместо реставрации в вестибюле здания Холодильного института, а в начале августа в Петроградском районе рабочий при установке водосточной трубы просверлил барельеф ангела, находящийся на Ропшинской улице, 1. Позже доходный дом проверил КГИОП, а нарушение было устранено.
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Фото: @stadter
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