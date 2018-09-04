Шнуров призывает петербуржцев участвовать в акции Льва Лурье «День памяти»

«У нас есть возможность всех поименно назвать. И мы бы хотели, учитывая особый региональный патриотизм нашего города, начать некую церемонию, которая бы имела для Петербурга примерно такое же значение, как «Бессмертный полк» для всей страны. Эта акция, как вы помните, тоже начиналась снизу. Тут нет никакой политической составляющей. Совершенно неважно, кто будут эти люди, которые будут вспоминать павших», — отметил историк.

К акции собираются примкнуть некоторые культурные центры, Русский музей и Эрмитаж. О своем участии уже заявил музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. «Предложение «Комитета 8 сентября» очень важное для города. Тут есть контекст ахматовского отношения к блокаде, к памяти, — отметила директор музея Нина Попова. — В этом замысле есть потребность преодолеть некую разнузданность, связанную с воспоминаниями о войне, с криками: «Мы можем повторить!». Эти воспоминания должны быть переведены на уровень сострадания, сочувствия, сопереживания. Мне нужен не крик, а погружение в память и желание вспомнить жизнь этих людей».

Во дворе Фонтанного дома 8 сентября с 15.00 до 21.00 появится «Блокадный квартал». Здесь будут вспоминать имена погибших жителей близлежащего квартала, ограниченного улицей Белинского, Литейным проспектом, набережной Фонтанки.

Напомним, что к 2021-2022 годам в Петербурге построят новый музей «Оборона и блокада Ленинграда». В конкурсе на строительство победил проект «Студии 44» лауреата премии «Петербург Будущего 2018» Никиты Явейна. В свою очередь архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.

К 9 мая мы записали истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составили интерактивную карту осажденного города и вспомнили лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.