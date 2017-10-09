Новый музей блокады Ленинграда построит архитектор «Олимпийского парка» в Сочи

Проект «Студии 44» Никиты Явейна победил в конкурсе архитектурных проектов на строительство нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», сообщает пресс-служба заказчика конкурса — АО «Центр выставочных и музейных проектов».

Музей будет состоять из нескольких блоков на круглой лестничной поверхности музея. Каждый из них получит свое название. Башня с витриной, в которой выставят кусок хлеба, станет называться «Голод», бомбы над головами посетителей — «Огонь», портреты ленинградцев — «Скорбь».

Отмечается, что решение было принято совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре и правительством Петербурга после подсчета голосов и консультаций с жителями блокадного Ленинграда и ветеранскими организациями. Наряду со «Студией 44» в финал вышли проекты мастерской Михаила Мамошина, компании «Земцов, Кондиайн и партнеры» и финского архитектурного бюро «Лахдельма&Махламяки».

Музей блокады расположится на Смольной набережной. По предварительной оценке, его строительство обойдется в 1,4 млрд рублей. Никита Явейн — петербургский архитектор, известный такими проектами, как комплекс Эрмитажа в Главном штабе, железнодорожный вокзал «Олимпийский парк» в Сочи, Академия танца Бориса Эйфмана в Петербурге, развитие исторического центра Калининграда. В мае студия выиграла конкурс на разработку эскиза реставрации и приспособления под современные функции Апраксина Двора.

Ранее архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.

По материалам «ДП»