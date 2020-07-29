Уже в эти выходные, 1 августа, в гавани Васильевского острова откроется для посетителей место для отдыха K-30 от команды Present Perfect Festival. Пространство будет состоять из 17 грузовых контейнеров, разделенных на два этажа, с внутренним двором, барами, едой, радиоточкой и танцами. «Собака.ru» подробно рассказывает о месте на Кожевенной линии, 30.
Каким будет новое общественное поп-ап пространство K-30 от Roots United на Кожевенной линии?
Дмитрий Агалаков
Roots United
«Roots United уже 10 лет, и рано или поздно у нас должен был появиться свой дом. Мы всегда работали на территории других дружественных площадок, было жалко уничтожать, увозить и выбрасывать огромное количество красоты, которая остается после фестиваля, хотелось вкладывать во что-то свое. Проводить Present Perfect в сложившихся условиях невозможно, так что варианта было два: опустить руки или пойти на эксперимент. Хочется верить, что пространство К-30 окажется нужным. Мы в первую очередь ориентированы на комьюнити PPF, а оно, к счастью, большое.
К-30 – это поп-ап проект на два месяца, что с ним будет после этого, пока не решено. Будем попробовать, экспериментировать, место будет развиваться постепенно.
Мы выбрали место на Кожевенной линии 30, потому что у нас всегда была тяга к морским видам. К тому же, рядом дружественный Севкабель, в котором находится наш офис. У этой части Васильевского острова огромный потенциал — так что долго мы не искали».
Архитектура
Пространство К-30 создано за один месяц на пустой прибрежной территории в гавани Васильевского острова. За архитектуру отвечало бюро Rhizome (авторы бистро «Футура», отелей «Точка на карте»), кстати, они же в прошлом году делали сцену Garden на PPF. Контейнеры, как основной элемент пространства, выбраны не случайно – это универсально и мобильно, плюс в этом есть символизм, так как рядом находится морской порт.
В центре расположится диджейский пульт, рядом — два бара и уличное кафе, там же будут столы для пинг-понга и воскресные грили в коллаборациях с разными заведениями.
Резиденты
В четырех контейнерах расположатся резидентские точки друзей Roots United. Первая — это галерея современного искусства, ее куратором стал художник Рома Пикс. Там пройдет выставка белгородских уличных художников ZTwins, которые делали мурал в «Севкабель Порту» для прошлогоднего Present Perfect Festival. Второй резидент — Washing Machine и Саша Hoopa, там будут продаваться виниловые пластинки и расположится собственная радиоточка K-30 в эстетике школьных американских радио. По средам и четвергам будут выходить радиопередачи с гостями и авторской музыкальной подборкой. Еще один контейнер заняли Plants For Friends — известный проект, который занимается озеленением, они откроют свой магазин растений. Также на К-30 разместится проект Lotuseaters — магазин винтажных вещей и украшений, чайная с пирожными и тату-салон. Стрит-арт художник Артем Стефанов работает над оформлением стен двора К-30.
Режим работы
Запуск К-30 был запланирован на конец мая, но пандемия внесла свои коррективы. В планах — плавный выход из режима карантина с соблюдением всех необходимых мер безопасности и открытие двора с 1 августа. График работы К-30 со среды по воскресенье. Пока ориентир на дневной и вечерний формат с небольшим заходом в ночь: по выходным – в формате музыкального двора, а по будням – как уличное кафе. Дмитрий Агалаков из Roots United пояснил: «К-30 – это динамичная площадка, которую не хочется ставить в жесткие рамки».
Фото: Дмитрий Колесов
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