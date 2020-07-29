Каким будет новое общественное поп-ап пространство K-30 от Roots United на Кожевенной линии?

Roots United

«Roots United уже 10 лет, и рано или поздно у нас должен был появиться свой дом. Мы всегда работали на территории других дружественных площадок, было жалко уничтожать, увозить и выбрасывать огромное количество красоты, которая остается после фестиваля, хотелось вкладывать во что-то свое. Проводить Present Perfect в сложившихся условиях невозможно, так что варианта было два: опустить руки или пойти на эксперимент. Хочется верить, что пространство К-30 окажется нужным. Мы в первую очередь ориентированы на комьюнити PPF, а оно, к счастью, большое.

К-30 – это поп-ап проект на два месяца, что с ним будет после этого, пока не решено. Будем попробовать, экспериментировать, место будет развиваться постепенно.

Мы выбрали место на Кожевенной линии 30, потому что у нас всегда была тяга к морским видам. К тому же, рядом дружественный Севкабель, в котором находится наш офис. У этой части Васильевского острова огромный потенциал — так что долго мы не искали».